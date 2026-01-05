Zenit recusa investida do Cruzeiro por Gerson

Em uma corrida contra o tempo, o Cruzeiro segue em busca de fechar com Gerson antes do dia 12. Entretanto, mais uma das investidas celestes foi recusada pelos russos nesta segunda-feira (5).

continua após a publicidade

Segundo o jornalista Venê Casagrande, a última oferta feita pelos mineiros não agradou ao Zenit. A proposta da Raposa, de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 76,2 milhões na cotação atual), mais o zagueiro Jonathan Jesus.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Na soma dos valores, a transação totalizaria 25 milhões de euros (cerca de R$ 133 milhões), e foi o montante investido pelos russos para tirar o meio-campista do Flamengo. Os europeus fizeram uma proposta por Jonathan Jesus recentemente e o defensor teve seu valor de mercado avaliado em cerca de 13 milhões de euros.

continua após a publicidade

Conhecido por ser duro nas negociações, o Zenit deseja uma proposta de cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 260 milhões) para liberar o jogador. Entretanto, o Cruzeiro segue forte nas negociações para chegar a um valor menor.

A pressa para fechar com Gerson antes do dia 12 de janeiro se dá pelo período de recesso que o meio-campista vive no Brasil. Se não fechar com a Raposa até a data, o atleta terá que se reapresentar na Rússia.

continua após a publicidade

Gerson em ação pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

Pedro Junio prega paciência em negociação por Gerson

Na última semana, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Pedro Junio, ressaltou que o clube está ciente que a negociação é difícil e irá demorar.

– É um jogador que estamos em negociação, não é uma negociação fácil. É uma negociação que vai perdurar alguns dias pelo fato de que ele está em um grande clube na Rússia e pela grandeza do Gerson. Como um bom mineiro a gente vai negociando devagar, no dia a dia – disse Pedro Junio em entrevista à Itatiaia.

– Estamos com expectativas altas, mas a gente sabe que não é uma negociação fácil. Estamos trabalhando. Quem sabe podemos ter um final feliz com relação ao Gerson. Ele quer voltar para o futebol brasileiro e o Cruzeiro é uma das opções pra ele – completou o vice do Cruzeiro.