Gerson, Gabigol, Kaio Jorge e mais: vice do Cruzeiro abre o jogo sobre negociações

Em meio a uma janela de transferências agitada na Toca da Raposa II, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Pedro Junio, abriu o jogo sobre as negociações. De peito aberto, o diretor deu detalhes das principais tratativas do momento.

Já acordado com o Santos, Gabigol sequer se apresenta em Belo Horizonte para a pré-temporada e será reforço do Peixe. Ele chegará com um ano de contrato por empréstimo, mas não poderá enfrentar a Raposa.

– O Gabriel vai fazer exames médicos no Santos nesta semana para fazer assinatura de contrato por empréstimo. A gente vem negociando há alguns dias, desde o fim da temporada. Vai ser um final feliz para ambos. Desejamos todo sucesso do mundo para ele – disse Pedro Junio em entrevista à Itatiaia.

Enquanto isso, o dirigente celeste ressaltou que a Raposa não pretende vender seu principal jogador na última temporada. O vice-presidente do Cruzeiro afirmou que as primeiras ofertas do Flamengo por Kaio Jorge foram muito abaixo do que esperam para abrir conversas.

– A gente entende que neste momento os valores são relativamente baixos pelo que ele representa para o clube. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, jovem. Então a gente entende que o valor oferecido pelo Flamengo é abaixo do que o Cruzeiro prospecta. Nós não vamos vender nenhum jogador a qualquer custo para nenhum clube. Hoje nós podemos dizer que não dependemos de vendas dos jogadores para manter o clube. Isso é um fato que tranquiliza a comissão técnica – explicou Pedro Junio.

Gerson será contratado pelo Cruzeiro?

Principal nome na mira do Cruzeiro para esta temporada, Gerson tem gerado expectativas altas na diretoria da Raposa. O diretor ressaltou que

– É um jogador que estamos em negociação, não é uma negociação fácil. É uma negociação que vai perdurar alguns dias pelo fato de que ele está em um grande clube na Rússia e pela grandeza do Gerson. Como um bom mineiro a gente vai negociando devagar, no dia a dia – disse Pedro Junio.

– Estamos com expectativas altas, mas a gente sabe que não é uma negociação fácil. Estamos trabalhando. Quem sabe podemos ter um final feliz com relação ao Gerson. Ele quer voltar para o futebol brasileiro e o Cruzeiro é uma das opções pra ele – completou o vice do Cruzeiro.

Fagner e Matheus Pereira ficam?

Cruzeirense, Mateus Pereira negocia a renovação de seu contrato com o time de Belo Horizonte desde os últimos meses de 2025. Segundo Pedro Junio, as partes já estão chegando a um acordo para prorrogar o vínculo do camisa 10.

– Estamos chegando em um denominador comum, e a gente espera concretizar a renovação o mais rápido possível porque hoje é nossa prioridade. Antes de acabar o Campeonato Brasileiro eu já vinha falando com os representantes dele e nesse final de ano intensificamos ainda mais. Não é uma negociação fácil, é uma negociação difícil. Um jogador do tamanho do Matheus Pereira. A renovação com o Matheus é nossa prioridade dentro das condições do Cruzeiro e dentro das condições que o Matheus acha importante – explicou.

Enquanto isso, Fagner tem uma situação mais fácil. O jogador já se acertou com o Cruzeiro, restando agora chegar um acordo para sua rescisão com o Corinthians, situação adiantada pelo Lance!.

– As negociações estão avançadas com o Fagner. A tendência é que ele fique. Ele precisa fazer a rescisão com o Corinthians para ficar no Cruzeiro por mais uma temporada – disse Pedro Junio.