O Flamengo negocia a contratação do atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, mas a situação não é simples. Depois do Cabuloso recusar as investidas do Rubro-Negro, torcedores do clube carioca apontaram o plano "B" ideal para chegar no Ninho do Urubu.

Com situação complicada no Al-Hilal, o brasileiro Marcos Leonardo foi o nome mais comentado por torcedores do Flamengo em caso de negociação frustrada por Kaio Jorge. Ambos são formados nas categorias de base do Santos.

Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo apontaram as características de Marcos Leonardo como ideias no estilo de jogo do técnico Filipe Luís. Veja os comentários abaixo:

Filipe Luís emocionado com o título do Flamengo na Libertadores (Foto: Connie FRANCE / AFP)

Veja comentários sobre o jogador

Flamengo na busca por Kaio Jorge

Tudo indica que será difícil o Flamengo contratar o atacante Kaio Jorge, uma vez que a pedida de 50 milhões de euros do Cruzeiro está bem distante dos € 24 milhões + Everton Cebolinha propostos pelo Rubro-Negro. No entanto, a diretoria ainda pretende conseguir um substituto à altura de Pedro para o comando de ataque nesta janela de transferências.

O montante que a diretoria da Raposa pretende atingir na negociação pode incluir o passe de outros atletas rubro-negros. No Flamengo, Cebolinha é avaliado internamente em oito milhões de euros, ou seja, a proposta enviada totalizaria 32 milhões de euros. No entanto, o lado azul discorda de que o valor do atacante seja tão grande, até por estar no último ano de contrato.

O ex-Grêmio agrada ao técnico Tite, que gostaria de contar com mais um ponta no elenco. Sob comando do treinador gaúcho, Everton vivia ótimo momento no Flamengo antes de se lesionar. Além disso, o atleta gostaria de sair para um time onde teria mais oportunidades. Contudo, se for o único envolvido na negociação, o time carioca precisaria elevar a proposta consideravelmente.