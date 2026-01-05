Maestro Júnior reprova atitude da torcida do Botafogo: 'Não consigo entender'

O comentarista da Globo Maestro Júnior reprovou uma atitude da torcida do Botafogo e deu uma declaração forte na tarde desta segunda-feira (5). Depois de trocar o Glorioso pelo Palmeiras, Marlon Freitas deve ser retirado de um bandeirão da torcida alvinegra com outros ídolos do clube.

Durante o programa "Seleção Sportv", Júnior reprovou a decisão da torcida do Botafogo de tirar Marlon do bandeirão. A medida foi sugerida pelo "Movimento Ninguém Ama como a Gente", responsável pela bandeira e pela maior parte das festas nas arquibancadas do Estádio Nilton Santos.

- Gente, o Jairzinho está lá e foi jogar no Cruzeiro. O Gerson está lá, depois foi jogar no Fluminense e no São Paulo. Por que tirar o Marlon Freitas? O cara foi um dos responsáveis pelo maior título da história do clube. Claro que eu deixaria. Tem coisas que eu não consigo entender - disparou Maestro Júnior sobre a atitude da torcida do Botafogo.

Passagem de pelo Botafogo

Marlon Freitas foi contratado para a temporada de 2023 em um pré-contrato firmado no ano anterior, quando defendia o Atlético-GO, e rapidamente assumiu o papel de líder. Nas três temporadas com a camisa, o jogador disputou 186 jogos, marcou cinco gols e deu 20 assistências.

O camisa 17 foi um dos principais personagens de 2024, quando assumiu a braçadeira de capitão no ano dos títulos do Brasileirão e da Libertadores sob o comando de Artur Jorge no Botafogo.

Para sua ida ao Palmeiras, o clube paulista irá desembolsar cerca de R$ 33 milhões de forma parcelada ao Botafogo. Marlon Freitas já passou por exames médicos na Academia de Futebol e chega ao clube da Barra Funda cercado de expectativas.