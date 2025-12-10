Cruz Azul x Flamengo: Gol de Arrascaeta rende memes aos rivais

Autor dos dois gols do Flamengo na vitória contra o Cruz Azul, o craque Arrascaeta virou assunto entre os torcedores após a estreia da equipe rubro-negra na Copa Intercontinental de 2025, nesta quarta-feira (10). No momento do segundo gol anotado pelo camisa 10, o árbitro precisou da ajuda da tecnologia para confirmar que a bola entrou, o que acabou gerando alguns memes entre os internautas.

No decorrer da segunda etapa, Arrascaeta recebeu um bonito passe de Everton Cebolinha e tentou um cruzamento para Bruno Henrique. A bola acabou estourando na marcação e voltou nos pés do camisa 10, que aproveitou a sobra e mandou por cobertura. Em cima da linha, o zagueiro adversário chegou a tocar na bola, mas o árbitro apontou para o relógio, indicando que a bola havia entrado.

Após o lance, a página oficial do clube entrou na brincadeira e os torcedores aproveitaram a oportunidade para provocar os rivais nas redes sociais. Confira abaixo.

Sonhando em voltar ao topo do mundo, o Flamengo encara o Pyramids, do Egito, na semifinal do Mundial, que acontece no próximo sábado (13). Caso garanta mais uma classificação, a final será disputada contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17.

Como foi a vitória do Flamengo contra o Cruz Azul?

Texto por: Lucas Bayer

O jogo começou agitado em Doha. O primeiro lance de perigo foi para o Cruz Azul, aos 12 minutos, com Rotondi. Mas quem abriu o placar foi o Flamengo. Em erro de Piovi na saída de bola, Arrascaeta aproveitou a bobeada adversária, driblou o goleiro Gudiño e estufou a rede. Marcando com a linha alta, o time mexicano dificultou a vida da equipe de Filipe Luís. A partir daí, cresceu na partida.

Aos 41' o Cruz Azul balançou a rede com Fernández, de cabeça. O assistente, no entanto, levantou a bandeira. O gol de empate saiu dos minutos depois, também em uma atrapalhada da defesa (Pulgar, Varela e Carrascal), dessa vez a do Flamengo. Na entrada da área, Sánchez acertou um lindo chute, sem chance para Rossi.

Se não fosse o vacilo do sistema defensivo rubro-negro, o Flamengo poderia ter ido ao intervalo na frente no marcador. É verdade que, a partir a segunda metade da etapa inicial, o Rubro-Negro teve uma queda de rendimento. Alguns jogadores, como Carrascal e Samuel Lino, estiveram apagados em campo. Pulgar não foi bem.

O técnico Filipe Luís optou pela entrada de Gonzalo Plata no lugar de Samuel Lino, buscando dar um dinamismo maior pelo lado esquerdo do campo. E surtiu efeito. A primeira grande jogada trabalhada foi aos 13 minutos, quando Bruno Henrique entrou livre na área, mas não aproveitou. O Flamengo teve uma postura melhor em comparação com o primeiro tempo, empurrando o time adversário para o campo de defesa.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Plata recebeu passe de Varela e, de fora da área, chutou colocado. A bola raspou a trave do gol mexicano. O tento saiu no lance seguinte! Em grande enfiada de bola de Cebolinha, Arrascaeta tentou tocar para Bruno Henrique, mas a defesa adversária tirou. A bola voltou para o uruguaio, que chutou no gol. A defesa do Cruz Azul tentou tirar a bola em cima da linha, mas o árbitro Glenn Nyberg confirmou o gol pelo relógio eletrônico.

Luiz Araújo, que entrou no decorrer da partida, ficou em grande chance de ampliar o placar após passe de Cebolinha (mais um). O atacante rubro-negro parou no goleiro adversário. Até o término da partida, o Fla teve oportunidades para marcar o terceiro gol, mas não conseguiu.

