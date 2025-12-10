Maestro Júnior aponta 'culpa' em gol do Cruz Azul contra o Flamengo

Cruz Azul e Flamengo estão se enfrentando, na tarde desta quarta-feira (10), em jogo decisivo da Copa Intercontinental. Até aqui, as equipes vão empatando em 1 a 1, e o comentarista Maestro Júnior apontou qual foi o problema do Rubro-Negro no gol do time mexicano.

continua após a publicidade

Arrascaeta driblou o goleiro e abriu o placar para o Flamengo contra o Cruz Azul, mas o Rubro-Negro viu o time mexicano empatar. Na transmissão da Globo, Maestro Júnior identificou dois problemas no gol sofrido pelo Mengão.

➡️Torcedores reagem à atitude de Flamengo com Pedro: 'Então não era'

- Primeiro teve a bola lá na linha de fundo que você tinha a possibilidade de jogar ela para lateral, porque tava tudo desorganizado daquele lado. Depois, o Carrascal vai dar o bico, ela bate no jogador do Cruz Azul e sobra - apontou Maestro Júnior em Cruz Azul x Flamengo.

continua após a publicidade

Bruno Henrique, do Flamengo, disputa bola com defensor no Mundial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja o gol do time mexicano

Escalação do Flamengo para enfrentar o Cruz Azul

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10), pelo Mundial. O confronto, válido pelo Derby das Américas, será no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, às 14h (de Brasília). A equipe rubro-negra conta com a entrada de Léo Ortiz no lugar de Danilo. A boa notícia está no banco: Pedro de volta.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

continua após a publicidade

➡️Decisão de Filipe Luís para Flamengo x Cruz Azul divide opiniões: 'Sem dúvidas'

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diferentemente dos últimos jogos, Filipe Luís terá Pedro à disposição. O camisa 9, que viajou com a delegação do Flamengo para o Catar, se recuperou de lesão na coxa esquerda e começa no banco.