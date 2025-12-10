Filipe Luís destaca Arrascaeta em vitória do Flamengo no Mundial: 'Quer mais e mais'

O técnico Filipe Luís enalteceu a atuação de Arrascaeta na vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10). O camisa 10 marcou os dois gols que garantiram a classificação para a semifinal, além da taça do Dérbi das Américas. Após a partida, o treinador comentou o momento do uruguaio.

- Outro dia ele estava na academia, ganhou todos os prêmio merecidos, e eu falei para ele "De nada" (risos). É simples. É mérito único e total dele. Um cara super concentrado, focado e muito ambicioso. Sempre foi, não é que esse ano tenha sido mais. Esse ano a equipe toda seguiu a ambição dele. Talvez seja o jogador mais ambicioso que eu tenha no elenco. Quer mais e mais. Quer conquistar, ganhar, continuar fazendo história. Cobra de todos, do clube, da comissão e dos companheiros. Mérito é único e exclusivamente dele. Eu tenho apenas a sorte de ter vivido o melhor ano da carreira dele - analisou Filipe Luís sobre Arrascaeta.

Comemoração de Arrascaeta em Cruz Azul x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Filipe Luís analisa dificuldade do Flamengo contra o Cruz Azul

Além de detalhar a mudança de postura do Flamengo nos dois tempos contra o Cruz Azul, Filipe Luís comentou a dificuldade que a sua equipe encontrou na estreia no Mundial. O rubro-negro classificou as porpostas de jogo dos times muito parecidas.

- Uma equipe com muita qualidade e que tenta jogar. Dois times com uma proposta muito parecida. Eles arriscaram mais, até ao ponto de "nos dar" um gol, pelo risco excessivo que correram na saída de bola. Mas isso também fez com que eles rompessem a nossa pressão algumas vezes. Isso nos empurrou para trás. A partir do gol nosso time deu um passo para trás no quesito pressão, mas principalmente foi na fase ofensiva. No momento de ter a bola, perdemos muitas bolas, escaparam domínios e bolas simples. Isso fazia com que cada perda da posse fossem dois, três minutos correndo atrás. Isso matou nossos jogadores de ataque e nosso time sofreu muito. Os dois times estão acostumados a jogar e propor com a bola no pé - comentou Filipe.

Confira outras respostas de Filipe Luís após vitória do Flamengo

Adaptação com a bola e gramado

"Cada jogo é um jogo. Estou sentindo que os jogadores estão em adaptação ao gramado, que é muito rápido, e à bola principalmente, que é muito lisa e escapa muito, acelera muito. Os jogadores ainda estão em adaptação com essa bola. Vimos muitos erros simples de domínio e de passe que os jogadores não costumam fazer."

Ainda sobre o gramado

"O gramado do CT é um pouco diferente do estádio. Esse é parecido com o do campo do Corinthians e do Inter. É um dos melhores do Brasil e do mundo. É mais com a bola. Senti que ela escapa um pouco, escorrega. Vamos tentar fazer um tipo de trabalho para que os jogadores se adaptem mais rápido a essa situação. Porque a bola da Libertadores também é diferente da do Brasileiro. E os jogadores acabam se adaptando conforme vão tendo mais minutos com ela. Mas não é desculpa. Temos que nos adaptar a essa situação. É ver o que fizemos de errado, corrigir e não tenho dúvida que os jogadores vão se sentir melhor no próximo jogo."

Léo Ortiz como titular

"Minha decisão para hoje foi que o Ortiz está recuperado. Jogou a temporada praticamente inteira, mais de 50 jogos. Fez uma temporada espetacular, nível seleção brasileira. Ele, Léo Pereira, junto com os laterais e o Danilo foram a defesa menos vazada do campeonato brasileiro, de todas as competições. É uma defesa sólida, muito forte. Acreditava que era um jogo que o Léo Ortiz merecia jogar. Está bem, voltou de lesão, recuperou. Eu entendi que era um jogo para ele. Mas o bom é que eu tenho o Danilo preparado para se precisar entrar e se precisar jogar o próximo jogo está à disposição. Além do grande líder e hoje ídolo eterno que se tornou depois do que aconteceu na final da Libertadores. Está sempre aí para ajudar a equipe."

Estádio vazio

"Estranho. Estranho. Estranho. Diferente. Talvez tenha alguma ligação na bola escapar. Vamos ver depois no vídeo com calma. Os jogadores estão acostumados a jogar em todos os lugares com estádios lotados. Em casa ou fora. Uma pena."

Parte física da equipe

"Eu estava em 2019, chegamos muito bem. Perdemos para o Liverpool, que mereceu. Em 2023 o time chegou fresco e infelizmente fomos eliminados na semifinal com polêmica. Chegamos bem de elenco e de físico também no mundial. Acho que não tem desculpa na parte física. Tudo foi certo, perfeito. Agora vai vencer quem for melhor. Não tem desculpa da parte física."

