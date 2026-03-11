Torcedores não perdoam jogador em Atlético-MG x Internacional: 'Não dá mais'

O Atlético-MG venceu o confronto contra o Internacional, nesta quarta-feira (11), na Arena MRV, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A jogada, que saiu logo aos três minutos de partida, veio do Tomás Cuello que abriu o placar e trouxe a vitória do Alvinegro.

Veja o lance do gol:

A jogada que foi marcada pela coletividade do ataque mineiro, pelo o outro lado colorado teve um meio campo exposto, e com o lateral Bernabei concedendo espaço para o ataque que resultaria no gol que traria a vitória do Atlético. Com o erro na marcação, Bernabei foi alvo de ataques nas redes socias. Veja os comentários:

Bernabei, lateral do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/Gazeta Press)

Como foi o jogo?

O jogo começou correria e, logo no primeiro minuto, o Atlético abriu o placar. Hulk fez o passe para Cuello, que recebeu pela direita, avançou até a área e finalizou cruzado, sem chances de defesa para Rochet.

Após o gol, o Colorado passou a dominar mais a posse de bola e manteve o controle do volume ofensivo durante toda a primeira etapa, criando várias oportunidades perigosas diante do gol defendido por Éverson.

O Atlético, no entanto, apostou em mais contra-ataques rápidos, mas, sem sucesso. Nos acréscimos da primeira etapa o Galo chegou a marcar o segundo gol da partida, mas o lance foi anulado por impedimento.

O segundo tempo não teve surpresas, o cenário continuou o mesmo com o Internacional pressionando e o Atlético segurando a vitória por 1 a 0.

