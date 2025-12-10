Autor dos gols na vitória do Flamengo no Mundial, Arrascaeta celebra ano: 'Não posso pedir mais nada'

Arrascaeta foi o herói do Flamengo na vitória por 2 a 1 diante do Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10), pelo Derby das Américas no Mundial. Após a partida, o camisa 10 do time carioca celebrou o momento que vive na temporada, dentro e fora de campo.

- Incrível. Feliz demais por tudo que tem acontecido durante todo esse ano. Conquistas, nascimento do meu filho, saúde. Não posso pedir mais nada. Sempre falo que curto o momento com os companheiros aqui, mais uma oportunidade de chegar em final. Temos um rival ainda que temos que estudar esses próximos dias. Estamos muito felizes porque era um jogo que vinhámos de um desgaste muito grande, uma viagem muito longa - disse Arrascaeta.

O jogador uruguaio aproveitou para explicar como foram os gols. No primeiro lance, ele aproveitou uma bobeada da defesa adversária, algo que já tinha sido estudado pelo Flamengo. Já sobre o segundo lance, Arrascaeta brincou com o gesto do árbitro, que confirmou o tento no relógio eletrônico.

- A gente já tinha treinado isso, pressionamos um pouquinho eles, sabemos que eles arriscariam um pouquinho na saída da bola e fui feliz no lance, sobrou para mim. Tinha percebido já (segundo gol), eu tentei tocar no Bruno que estava chegando sozinho. Sobrou para mim. Importante é que a gente ganhou - explicou.

Arrascaeta no segundo gol contra o Cruz Azul (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com os gols no Mundial, Arrascaeta chegou a marca de 25 gols na temporada. Esse é o ano mais artilheiro do jogador desde que chegou ao Brasil.

Como foi o jogo entre Cruz Azul e Flamengo

O jogo começou agitado em Doha. O primeiro lance de perigo foi para o Cruz Azul, aos 12 minutos, com Rotondi. Mas quem abriu o placar foi o Flamengo. Em erro de Piovi na saída de bola, Arrascaeta aproveitou a bobeada adversária, driblou o goleiro Gudiño e estufou a rede. Marcando com a linha alta, o time mexicano dificultou a vida da equipe de Filipe Luís. A partir daí, cresceu na partida.

Aos 41' o Cruz Azul balançou a rede com Fernández, de cabeça. O assistente, no entanto, levantou a bandeira. O gol de empate saiu dos minutos depois, também em uma atrapalhada da defesa (Pulgar, Varela e Carrascal), dessa vez a do Flamengo. Na entrada da área, Sánchez acertou um lindo chute, sem chance para Rossi.

Se não fosse o vacilo do sistema defensivo rubro-negro, o Flamengo poderia ter ido ao intervalo na frente no marcador. É verdade que, a partir a segunda metade da etapa inicial, o Rubro-Negro teve uma queda de rendimento. Alguns jogadores, como Carrascal e Samuel Lino, estiveram apagados em campo. Pulgar não foi bem.

Segundo tempo

O técnico Filipe Luís optou pela entrada de Gonzalo Plata no lugar de Samuel Lino, buscando dar um dinamismo maior pelo lado esquerdo do campo. E surtiu efeito. A primeira grande jogada trabalhada foi aos 13 minutos, quando Bruno Henrique entrou livre na área, mas não aproveitou. O Flamengo teve uma postura melhor em comparação com o primeiro tempo, empurrando o time adversário para o campo de defesa.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Plata recebeu passe de Varela e, de fora da área, chutou colocado. A bola raspou a trave do gol mexicano. O tento saiu no lance seguinte! Em grande enfiada de bola de Cebolinha, Arrascaeta buscou tocar para Bruno Henrique, mas a defesa adversária tirou. A bola voltou para o uruguaio, que chutou no gol. A defesa do Cruz Azul tentou tirar a bola em cima da linha, mas o árbitro Glenn Nyberg confirmou o gol pelo relógio eletrônico.

Luiz Araújo, que entrou no decorrer da partida, ficou em grande chance de ampliar o placar após passe de Cebolinha (mais um). O atacante rubro-negro parou no goleiro adversário. Até o término da partida, o Fla teve oportunidades para marcar o terceiro gol, mas não conseguiu.

