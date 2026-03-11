Decisão de Leonardo Jardim em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Parei'

Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (11), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Leonardo Jardim chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais.

Cerca de 1h antes da bola rolar para Flamengo x Cruzeiro no Maracanã, o Rubro-Negro divulgou a escalação inicial para o confronto. O técnico português optou por colocar Emerson Royal no time titular em vez de Varela.

Nas redes sociais, a decisão de Leonardo Jardim chamou muita atenção de torcedores do Rubro-Negro, que comentaram antes do jogo. Veja os comentários dos torcedores abaixo:

Escalação do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim, que reencontra o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (11), definiu a escalação do Flamengo para o jogo no Maracanã. Para o confronto pelo Brasileirão, às 21h30 (de Brasília), o técnico português promoveu mudanças em relação à equipe que conquistou o título do Campeonato Carioca diante do Fluminense.

Jardim não contará com dois jogadores para a partida desta quarta. O atacante Bruno Henrique, que ainda se recupera de um quadro de pubalgia, não fica à disposição do treinador. O mesmo acontece com o meia Saúl, que ainda se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo.

O Flamengo entra em campo contra o Cruzeiro com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Paquetá, Cebolinha e Pedro.