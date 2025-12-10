Estrangeiros se rendem à Arrascaeta durante Cruz Azul x Flamengo: 'Melhor da América'

A atuação do meia Arrascaeta virou assunto entre torcedores mexicanos e sul-americanos durante a vitória do Flamengo contra o Cruz Azul, no Derby das Américas, nesta quarta-feira (10). Autor dos dois gols rubro-negros na partida de estreia no Mundial de Clubes, o camisa 10 foi bastante elogiado nas redes sociais.

Durante a primeira etapa, o meia uruguaio aproveitou uma bobeada da defesa adversária, driblou o goleiro e abriu o placar para o Flamengo. Na etapa final, num momento de maior pressão do Cruz Azul, Arrascaeta recebeu de Cebolinha, tentou acionar Bruno Henrique e parou na defesa adversária. Na sobra, o camisa 10 mandou por cobertura e fechou o placar.

Após mais uma atuação de gala com a camisa do Flamengo, Arrascaeta virou assunto entre torcedores e jornalistas estrangeiros nas redes sociais. Confira abaixo.

Tradução: Giorgian De Arrascaeta, o melhor jogador da América.

Tradução: E pensar que De Arrascaeta foi cogitado no Cruz Azul. Há anos que sentimos falta de um jogador capaz de mudar o jogo como ele.

Tradução: Giorgian de Arrascaeta pode ser um jogador um tanto lento para enfrentar rivais europeus, mas é tão excelente tecnicamente e tão lúcido que sua lentidão física é compensada por sua rapidez mental.

Tradução: Arrascaeta é um jogador excelente.

Tradução: Giorgian De Arrascaeta é o jogador mais subestimado do mundo; ele poderia facilmente jogar em qualquer clube do mundo.

Sonhando em voltar ao topo do mundo, o Flamengo venceu a partida de estreia da Copa Intercontinental de 2025 e encara o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Caso garanta mais uma classificação, a final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17.

Como foi a vitória do Flamengo contra o Cruz Azul?

Texto por: Lucas Bayer

O jogo começou agitado em Doha. O primeiro lance de perigo foi para o Cruz Azul, aos 12 minutos, com Rotondi. Mas quem abriu o placar foi o Flamengo. Em erro de Piovi na saída de bola, Arrascaeta aproveitou a bobeada adversária, driblou o goleiro Gudiño e estufou a rede. Marcando com a linha alta, o time mexicano dificultou a vida da equipe de Filipe Luís. A partir daí, cresceu na partida.

Aos 41' o Cruz Azul balançou a rede com Fernández, de cabeça. O assistente, no entanto, levantou a bandeira. O gol de empate saiu dos minutos depois, também em uma atrapalhada da defesa (Pulgar, Varela e Carrascal), dessa vez a do Flamengo. Na entrada da área, Sánchez acertou um lindo chute, sem chance para Rossi.

Se não fosse o vacilo do sistema defensivo rubro-negro, o Flamengo poderia ter ido ao intervalo na frente no marcador. É verdade que, a partir a segunda metade da etapa inicial, o Rubro-Negro teve uma queda de rendimento. Alguns jogadores, como Carrascal e Samuel Lino, estiveram apagados em campo. Pulgar não foi bem.

O técnico Filipe Luís optou pela entrada de Gonzalo Plata no lugar de Samuel Lino, buscando dar um dinamismo maior pelo lado esquerdo do campo. E surtiu efeito. A primeira grande jogada trabalhada foi aos 13 minutos, quando Bruno Henrique entrou livre na área, mas não aproveitou. O Flamengo teve uma postura melhor em comparação com o primeiro tempo, empurrando o time adversário para o campo de defesa.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Plata recebeu passe de Varela e, de fora da área, chutou colocado. A bola raspou a trave do gol mexicano. O tento saiu no lance seguinte! Em grande enfiada de bola de Cebolinha, Arrascaeta tentou tocar para Bruno Henrique, mas a defesa adversária tirou. A bola voltou para o uruguaio, que chutou no gol. A defesa do Cruz Azul tentou tirar a bola em cima da linha, mas o árbitro Glenn Nyberg confirmou o gol pelo relógio eletrônico.

Luiz Araújo, que entrou no decorrer da partida, ficou em grande chance de ampliar o placar após passe de Cebolinha (mais um). O atacante rubro-negro parou no goleiro adversário. Até o término da partida, o Fla teve oportunidades para marcar o terceiro gol, mas não conseguiu.

