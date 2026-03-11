Escolha de Dorival Jr em Corinthians x Coritiba impressiona: 'Não acredito'
Experiente treinador deixou medalhão no banco de reservas
Corinthians e Coritiba vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (11), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Dorival Jr chamou atenção de torcedores nas redes sociais.
Para a partida que será disputada na Néo Química Arena, o experiente treinador optou por começar com Raniele no banco de reservas. O volante costuma ser titular, mas hoje inicia Corinthians x Coritiba entre os reservas.
Nas redes sociais, a escolha de Dorival Jr chamou muita atenção de torcedores do Corinthians, que repercutiram o assunto. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre a decisão do treinador
Escalação do Corinthians para pegar o Coritiba
O Corinthians está escalado para a partida de logo mais contra o Coritiba, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
Diferente do que aconteceu na partida diante do Novorizontino, quando o técnico Dorival Júnior optou por escalar apenas Memphis Depay como atacante, o camisa 10 do Timão ganhou a companhia do atacante Gui Negão no comando ofensivo.
Assim, o Corinthians vai a campo contra o Coritiba com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.
O Corinthians ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro após quatro rodadas. A equipe soma sete pontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota, desempenho que garante aproveitamento de 58%. No período, o time marcou cinco gols e sofreu três, alcançando saldo positivo de dois. A campanha mantém o clube próximo das primeiras posições da tabela neste início de competição.
