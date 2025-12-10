Público presente em Cruz Azul x Flamengo chama atenção na web: 'Não dá'

O público presente na estreia do Flamengo na Copa Intercontinental de 2025, contra o Cruz Azul, do México, repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. Antes da bola rolar, os internautas chamaram atenção para a quantidade de assentos vazios no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar.

Acostumados a lotar estádios mundo afora, os torcedores rubro-negros lamentaram a baixa adesão de público na estreia do Flamengo no Mundial. Na visão dos internautas, os altos valores para acompanhar o campeonato realizado no Catar é o principal motivo para o estádio estar mais vazio. Confira abaixo.

Buscando voltar ao topo do mundo, o Flamengo aproveitou uma falha da defesa do Cruz Azul e abriu o placar com o craque Arrascaeta, mas acabou levando o empate no final da primeira etapa. Quem avançar enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). A grande final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17.

Flamengo x Cruz Azul - Intercontinental

Apesar de ser um jogo da segunda fase do torneio, o vencedor do "Derby das Américas", partida entre o campeão da Libertadores (Flamengo) e o campeão da CONCACAF (Cruz Azul), receberá um troféu e medalhas.

O Cruz Azul garantiu vaga na Copa Intercontinental após vencer a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2025, goleando o Whitecaps por 5x0. O time vem de uma eliminação para o Tigre pelo Torneio Apertura do Campeonato Mexicano, e busca se reabilitar contra o Flamengo no Mundial.

O Flamengo garantiu a vaga após vencer o Palmeiras, por 1x0, na grande final da Libertadores. Este foi o segundo grande título do Mengão no ano, que também faturou o Campeonato Brasileiro dias depois. Nas últimas 15 partidas, o time comandado por Filipe Luís foi derrotado em apenas duas oportunidades, e chega bastante motivado para a disputa do Intercontinental.

