Herói da vitória do Flamengo na estreia da equipe no Mundial de Clubes, Arrascaeta vive temporada de destaque - que, agora, chega ao âmbito global. Tanto que, apesar de já passar dos 30 anos, o meia segue como um dos jogadores com maior valor de mercado do elenco rubro-negro.

De acordo avaliação do site especializado Transfermarkt na última terça-feira, Arrascaeta está avaliado em € 15 milhões. Na conversão atual, o equivalente a R$ 95,4 milhões. O uruguaio está com 31 anos e manteve o valor da avaliação de junho.

No Flamengo, ele é o terceiro jogador mais valioso. Quem vale mais são apenas Samuel Lino e Pedro. Atualmente, estão cotados em € 20 milhões e € 18 milhões, respectivamente. Cabe ressaltar, contudo, que o zagueiro Léo Ortiz também vale € 15 milhões, empatado com o camisa 10.

Carreira

Arrascaeta começou a carreira no Defensor Sporting, de seu país natal. Na primeira avaliação, em fevereiro de 2013, ele valia € 225 mil. Tinha 18 anos. Um ano e meio depois, no mesmo clube, foi avaliado em € 2 milhões.

Depois, no Cruzeiro, ele já chegou valendo o dobro disso. Era a avaliação de janeiro de 2015. Quatro meses depois, valia € 7 milhões. Recuou e se estabilizou em € 5,5 milhões em um ano. Chegou a € 7,5 milhões em novembro de 2016 e se manteve no mesmo patamar por um ano até voltar a subir: € 9 milhões, em maio de 2018.

No Flamengo

Quando chegou ao Flamengo, o Arrascaeta valia € 13 milhões. Era fevereiro, mas a valorização chegaria ao auge no final daquele 2019: € 19 milhões. Na sequência, queda e um ano de estabilidade em € 15 milhões.

Houve nova alta em maio de 2021, a € 18 milhões, recuo de € 2 milhões em dezembro daquele ano e paulatina recuperação subsequente. O retorno a € 19 milhões foi em novembro de 2022 e se repetiu no abril seguinte.

A partir dali, já com 28 anos, a queda foi constante. Em dezembro do ano passado ele estava avaliado em € 14 milhões, mas conseguiu se recuperar e chegar ao patamar de € 15 milhões no último junho. Valor que se repetiu na última terça.