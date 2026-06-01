Falta pouco: Seleção Brasileira chega ao aeroporto rumo à Copa do Mundo

A delegação da Seleção Brasileira chegou ao Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, às 20h45 (de Brasília), desta segunda-feira (1), rumo à Copa do Mundo. Para a ocasião, torcedores marcaram presença na área de embarque para se despedirem dos atletas.

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O movimento foi discreto. Aproximadamente 60 torcedores estiveram no local. Diferentemente da despedida na sede da CBF, os presentes no Galeão não tiveram um contato direto com os atletas.

Todos desceram do ônibus a viraram para os presentes e se despediram. Contudo, não se dirigiram aos torcedores. O nome mais aclamado foi o do atacante Neymar.

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Torcedores no Aeroporto Galeão para se despedir da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo de 2026 (Foto: João Pedro/Lance!)

Seleção rumo à Copa do Mundo 2026

O embarque para os Estados Unidos acontece às 22h (de Brasília). A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia na Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6). A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho.

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Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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