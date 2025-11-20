Craque Neto analisa trabalho de Filipe Luís pelo Flamengo: 'Não consegue'

O comentarista Craque Neto analisou o trabalho do técnico Filipe Luís após a derrota do Flamengo no clássico carioca contra o Fluminense, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Através das redes sociais, o ex-jogador afirmou que o comandante rubro-negro é o principal culpado pelo momento de oscilação da equipe.

Na visão dele, Filipe Luís tem o melhor elenco do país em suas mãos, mas não consegue fazer a equipe controlar o adversário. Neto revelou ainda que soube nos bastidores que o treinador protege os "amiguinhos", o que acaba gerando essa oscilação na equipe rubro-negra.

- O Filipe Luís tem o melhor time do país e é um bom treinador, mas quando precisa ter uma função de saber como o Flamengo joga, ele não consegue fazer. Com o elenco que você tem, não consegue fazer o time do Flamengo ter mais posse de bola, partir para cima, é inacreditável. O que falam para mim nos bastidores é que você protege muito seus "amiguinhos". E quando você protege muito seus "amiguinhos" sabe o que acontece? O elenco não corre por cima e começam acontecer essa problemas de oscilação que o Flamengo está tendo. A culpa é sua, Filipe Luís, e muita - disse o comentarista e ex-jogador Neto.

A derrota por 2 a 1 para o Fluminense não custou a liderança do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, mas a vantagem para o vice-líder Palmeiras caiu para apenas dois pontos. Restando apenas quatro rodadas para o fim da competição, as equipes disputam ponto a ponto o título de campeão nacional.

Como está a disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo título do Brasileirão

A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro 2025 entre Flamengo e Palmeiras está acirrada, mas com o clube carioca em vantagem no momento. Atualmente, após 34 rodadas jogadas por ambos os times, o Flamengo lidera a tabela com 71 pontos (21 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, saldo de gols +47), enquanto o Palmeiras ocupa a vice-liderança com 69 pontos (21 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, saldo de gols +29).

Com quatro rodadas restantes para o fim do torneio, que termina em 7 de dezembro, os dois times já tiveram seus dois confrontos diretos. Ou seja, com a atual vantagem de dois pontos, o Flamengo depende só de si para erguer a taça, enquanto o Palmeiras precisa vencer seus jogos e torcer por tropeços do rival.

Jogos restantes no Brasileirão

Flamengo:

22/11: Red Bull Bragantino (casa) – 8º colocado

25/11: Atlético-MG (fora) – 10º colocado

03/12: Ceará (casa) – 13º colocado

07/12: Mirassol (fora) – 4º colocado

Palmeiras:

22/11: Fluminense (casa) – 6º colocado

25/11: Grêmio (fora) – 11º colocado

03/12: Atlético-MG (fora) – 10º colocado

07/12: Ceará (fora) – 13º colocado

Além do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras disputam a final da Libertadores no dia 29 de novembro, em Lima (Peru), o que pode influenciar o desgaste físico e o foco nas rodadas seguintes.

