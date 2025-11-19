Fluminense vence Flamengo, que vê vantagem para o Palmeiras diminuir no Brasileirão

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, os gols da vitória tricolor foram de Acosta e Serna, ambos no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Jorginho, de pênalti, diminuiu. Com a derrota, o time da Gávea, líder, vê a vantagem para o Palmeiras diminuir na classificação.

Com o triunfo, o Fluminense chegou aos 54 pontos, pulando para a sexta posição. Já o Flamengo, com 71, vê o Palmeiras na sua cola. Afinal, a equipe paulista, que encara o Flu na próxima rodada, empatou com o Vitória por 0 a 0 nesta quarta e chegou aos 69 pontos. Assim, diminuiu a diferença entre líder e vice-líder para dois pontos.

Como foi o jogo entre Fluminense e Flamengo

O clássico começou movimentado no Maracanã. Fluminense, com Canobbio, foi quem assustou primeiro. O uruguaio, livre, finalizou com perigo, com a bola raspando na trave. Já aos 10', o colombiano Carrascal chutou com força, mas parou em Fábio. O gol, no entanto, saiu apenas aos 24', com Lucho Acosta, que acertou um chutaço de fora da área, sem chance alguma para Rossi.

Pressionando o Flamengo, o Tricolor das Laranjeiras chegou ao segundo gol aos 32 minutos, em jogada que contou com uma lambança da zaga rubro-negra. Após bobeada de Rossi, Kevin Serna empurrou a bola para o fundo da rede.

Serna comemora gol do Fluminense contra o Flamengo (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

O que se viu no prmeiro tempo foi um domínio do Fluminense em cima do Flamengo. O Tricolor soube aproveitar as oportunidades, diante de um Rubro-Negro nervoso em campo, errados passes simples. O destaque negativo foi o zagueiro João Victor, que mais uma vez teve uma atuação ruim.

Segundo tempo

Precisando do resultado, o Flamengo saiu mais para a partida no segundo tempo. O técnico Filipe Luís voltou para o jogo com Juninho e Cebolinha. Enquanto o Rubro-Negro buscava o primeiro gol, o Fluminense aproveitou para sair no contra-ataque, mas sem êxito.

Com o decorrer da segunda etapa, o Fluminense, que sentiu a intensidade do jogo, diminuiu o ritmo, deixando o Flamengo com a posse. Aos 36 minutos, o VAR chamou o árbitro para ver um possível pênalti para o Rubro-Negro por conta de toque de Renê com o braço na bola. Com a penalidade assinalada, Jorginho foi para a cobrança e não desperdiçou, diminuindo o marcador.

Com o Maracanã pulsando na reta final da partida, o Fluminense conseguiu controlar o ímpeto rubro-negro, e ficou com os três pontos no clássico.

O que vem por aí?

O próximo jogo do Fluminense é contra o Palmeiras. As equipes se enfrentam no sábado, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No mesmo dia e no mesmo horário, o Flamengo encara o RB Bragantino no Maracanã.

Fluminense 2x1 Flamengo

✅ Ficha técnica

📅 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Lucho Acosta, 24'/1ºT (1-0); Serna, 32'/1ºT (2-0); Jorginho, 37'/2ªT (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Lucho Acosta, Everaldo e Samuel Xavier (FLU); Saúl, Royal e Pulgar (FLA)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, João Victor (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar (Jorginho), Saúl e Carracal; Luiz Araújo (Juninho), Bruno Henrique (Plata) e Samuel Lino (Cebolinha).

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta (Nonato); Serna, Canobbio e Everaldo (John Kennedy).

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)