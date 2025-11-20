Fala de Filipe Luís após derrota do Flamengo irrita torcida: 'Não tem como'

Uma declaração do técnico Filipe Luís incomodou muitos torcedores do Flamengo nas redes sociais após a derrota para o Fluminense. Nesta quarta-feira (19), o Rubro-Negro perdeu para o Tricolor por 2 a 1 no Maracanã.

Após a derrota no clássico, Filipe Luís, do Flamengo, falou sobre sua postura à beira do campo. Para ele, gritar do lado de fora não influencia no resultado do jogo.

- Se gritar fora de campo ganhasse jogo, o Ancelotti não seria o treinador mais vitorioso da história da Champions League. No dia que acharem que eu devo fazer um show para a torcida, eu não sou a pessoa indicada - declarou Filipe Luís após derrota do Flamengo.

Nas redes sociais, muitos torcedores se incomodaram com a fala do treinador. A maioria deles acredita que o jovem técnico deve ter uma postura mais enérgica na beira do gramado. Veja os comentários sobre a fala do treinador:

Rubro-Negro ainda lidera o Brasileirão (Foto: Edvaldo Lima/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Outras falas de Filipe Luís após derrota do Flamengo

Filipe Luís deu entrevista coletiva após a derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Fluminense nesta quarta-feira (19), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão.

— Posso te dizer que ânimo e atitude não foi. Isso tenho certeza absoluta. Os jogadores estavam correndo, executando tudo que pedi na fase defensiva. Voltando para marcar… Existiram situações de contra-ataque que voltaram os dez para marcar, os jogadores querem. Mas quando você constrói e o adversário está se defendendo, destruindo, contra-atacando, dá a impressão que o adversário quer muito mais - opinou Filipe Luís, do Flamengo.

Time caiu taticamente?

— Tem de tudo. O time taticamente no campo vejo quase sempre muito bem postado. As vantagens estão aí. Muitas vezes não se aproveitam, por inúmeras razões. Mas perdermos contra o Fluminense hoje, vencemos contra o Sport, contra o São Paulo vencíamos até a expulsão. Vejo o time chegando. Claro que tem ajustes a se fazer, faço análise, mas vejo erros técnicos que levam a equipe a não aproveitar a vantagem que estamos gerando - respondeu Filipe Luís após derrota do Flamengo.