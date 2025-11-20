Leitura labial revela fala de árbitro em polêmica de Fluminense x Flamengo

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (19), em jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Um dublador especializado em leitura labial revelou uma fala do árbitro Davi Lacerda em lance polêmico do clássico.

Lucho Acosta abriu o placar do duelo entre Fluminense e Flamengo com um golaço. Depois, João Victor e Rossi falharam e Kevin Serna ampliou para o Tricolor. Jorginho marcou de pênalti, mas não evitou a derrota do Rubro-Negro.

O pênalti marcado para o Flamengo contra o Fluminense gerou muita reclamação dos jogadores e torcedores do Tricolor Carioca. Em seu perfil do X, o dublador Gustavo Machado revelou a explicação do árbitro para a marcação do pênalti.

- Eu to caindo, mano. Quer que eu faça o que? - perguntou Renê, que cometeu o pênalti.

- O seu braço abriu na hora - explicou o árbitro.

Fluminense e Flamengo se enfrentaram no Maracanã (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja a dublagem completa de Fluminense x Flamengo

Como foi o jogo

O clássico entre Fluminense e Flamengo começou movimentado no Maracanã. Fluminense, com Canobbio, foi quem assustou primeiro. O uruguaio, livre, finalizou com perigo, com a bola raspando na trave. Já aos 10', o colombiano Carrascal chutou com força, mas parou em Fábio. O gol, no entanto, saiu apenas aos 24', com Lucho Acosta, que acertou um chutaço de fora da área, sem chance alguma para Rossi.

Pressionando o Flamengo, o Fluminense chegou ao segundo gol aos 32 minutos, em jogada que contou com uma lambança da zaga rubro-negra. Após bobeada de Rossi, Kevin Serna empurrou a bola para o fundo da rede.

O que se viu no primeiro tempo foi um domínio do Fluminense em cima do Flamengo. O Tricolor soube aproveitar as oportunidades, diante de um Rubro-Negro nervoso em campo, errados passes simples. O destaque negativo em campo foi o zagueiro João Victor, que participou dos dois gols do time adversário.

Precisando do resultado, o Flamengo saiu mais para a partida no segundo tempo. O técnico Filipe Luís voltou para a partida com Juninho e Cebolinha. Enquanto o Rubro-Negro buscava o primeiro gol, o Fluminense aproveitou para sair no contra-ataque, mas sem êxito.

Com o decorrer da segunda etapa, o Fluminense, que sentiu a intensidade do jogo, diminui o ritmo, deixando o Flamengo com a posse. Aos 36 minutos, o VAR chamou o árbitro para ver um possível pênalti para o Flamengo por conta de toque de Renê com o braço na bola. Com a penalidade assinalada, Jorginho foi para a cobrança e não desperdiçou, diminuindo o marcador.

Com o Maracanã pulsando na reta final da partida, o Fluminense conseguiu controlar o ímpeto do Flamengo, e ficou com os três pontos no clássico.