Torcida do Palmeiras se revolta com derrota do Flamengo: 'Absolutamente nada'

Muitos torcedores do Palmeiras ficaram revoltados com a derrota do Flamengo, na noite desta quarta-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro perdeu para o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, mas se manteve na liderança.

Com os resultados da 34° rodada, o Palmeiras reduziu para dois pontos a diferença para o Flamengo na tabela do Brasileirão. O time comandado por Abel Ferreira empatou no Allianz Parque com o Vitória em jogo morno.

Depois da derrota do Rubro-Negro, muitos torcedores do Verdão se revoltaram nas redes sociais. A indignação é que se o Palmeiras tivesse vencido, teria ultrapassado o Flamengo, já que teria uma vitória a mais. Veja os comentários abaixo:

Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no próximo dia 29 de novembro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Disputa pelo título

Os torcedores do Flamengo estavam ligados no duelo entre Santos x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, que é decisivo na briga pelo título. Com a goleada de virada em cima do Sport, na Arena Pernambuco, o Rubro-Negro assumiu a liderança da competição.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 71 pontos, e depois do resultado de Santos x Palmeiras, virou líder do Brasileirão de maneira oficial. O Verdão estacionou nos 69 pontos e perdeu o posto mais alto da tabela.

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Palmeiras e Flamengo se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 71 pontos, contra 69 do Palmeiras. Ambos têm cinco partidas a jogar; duas até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.