Jornalistas do Lance! elegem substituto ideal para Pedro no Flamengo

Com Pedro lesionado e praticamente fora das fases mais decisivas da temporada, o Flamengo se vê diante de uma escolha crucial: quem deve assumir o comando do ataque rubro-negro? Para ajudar a projetar o cenário ideal, jornalistas do Lance! participaram de uma votação interna para apontar o substituto perfeito para o artilheiro.
O resultado revelou um favorito absoluto. Bruno Henrique, velho conhecido das grandes decisões, recebeu 64,9% dos votos, consolidando-se como a opção mais confiável para ocupar a vaga de Pedro. A força física, a velocidade e a capacidade de decidir jogos pesaram na preferência dos profissionais.
Em segundo lugar, com 24,3%, apareceu Juninho, jovem que tem ganhado espaço e passou a ser visto como alternativa viável em um momento de necessidade. Já Samuel Lino e Wallace Yan ficaram empatados, ambos com 5,4%, mostrando que, apesar de reconhecidos, ainda são considerados escolhas pior avaliada para assumir a titularidade nas decisões.
Confira o resultado da votação:
Bruno Henrique → 64,9%
Juninho → 24,3%
Samuel Lino → 5,4%
Wallace Yan → 5,4%
