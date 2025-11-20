Ex-árbitro aponta erro capital da arbitragem em Fluminense x Flamengo

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (19), e atrapalhou o rival na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor ainda encostou no G-5 da competição. O ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, no entanto, apontou um erro capital da arbitragem no clássico.

Aos 10 minutos do segundo tempo, Thiago Silva, do Fluminense, teve um contato com Bruno Henrique, do Flamengo, dentro da área. O árbitro mandou o jogo seguir, e o VAR não recomendou revisão. Para Simon, o pênalti deveria ter sido marcado.

- O Thiago Silva acerta a panturrilha do Bruno Henrique. Isso é pênalti - afirmou Simon sobre o lance polêmico em Fluminense x Flamengo.

Lucho Acosta e Luiz Araújo em Fluminense x Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Veja o lance polêmico

Como foi o jogo entre Fluminense e Flamengo

O clássico entre Fluminense e Flamengo começou movimentado no Maracanã. Fluminense, com Canobbio, foi quem assustou primeiro. O uruguaio, livre, finalizou com perigo, com a bola raspando na trave. Já aos 10', o colombiano Carrascal chutou com força, mas parou em Fábio. O gol, no entanto, saiu apenas aos 24', com Lucho Acosta, que acertou um chutaço de fora da área, sem chance alguma para Rossi.

Pressionando o Flamengo, o Fluminense chegou ao segundo gol aos 32 minutos, em jogada que contou com uma lambança da zaga rubro-negra. Após bobeada de Rossi, Kevin Serna empurrou a bola para o fundo da rede.

O que se viu no primeiro tempo foi um domínio do Fluminense em cima do Flamengo. O Tricolor soube aproveitar as oportunidades, diante de um Rubro-Negro nervoso em campo, errados passes simples. O destaque negativo em campo foi o zagueiro João Victor, que participou dos dois gols do time adversário.

Precisando do resultado, o Flamengo saiu mais para a partida no segundo tempo. O técnico Filipe Luís voltou para a partida com Juninho e Cebolinha. Enquanto o Rubro-Negro buscava o primeiro gol, o Fluminense aproveitou para sair no contra-ataque, mas sem êxito.

Com o decorrer da segunda etapa, o Fluminense, que sentiu a intensidade do jogo, diminui o ritmo, deixando o Flamengo com a posse. Aos 36 minutos, o VAR chamou o árbitro para ver um possível pênalti para o Flamengo por conta de toque de Renê com o braço na bola. Com a penalidade assinalada, Jorginho foi para a cobrança e não desperdiçou, diminuindo o marcador.

Com o Maracanã pulsando na reta final da partida, o Fluminense conseguiu controlar o ímpeto do Flamengo, e ficou com os três pontos no clássico.