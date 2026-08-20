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Gol perdido em Corinthians x Rosario choca torcedores: 'Não dá'

Timão precisa vencer o Rosario Central para avançar às quartas de final

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 22:34
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Pedro Raul na Partida entre Corinthians x Rosario, pela segunda partida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2026, realizada na Neo Quimica Arena, em Itaquera, Sao Paulo, nesta Quinta (20).
Corinthians x Rosario - Pedro Raul na Partida entre Corinthians x Rosario, pela segunda partida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2026, realizada na Neo Quimica Arena, em Itaquera, Sao Paulo, nesta Quinta (20).(Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O Corinthians está enfrentando o Rosario Central nesta quinta-feira (20), na Neo Quimica Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com inicio melhor do Timão, um lance de Pedro Raul irritou os torcedores.

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Aos trinta e seis minutos da primeira etapa, Carrillo acha belo passe em profundidade para Matheus Bidu, o lateral cruza na medida para Pedro Raul. Sozinho, o centroavante sobe, erra o tempo de bola e não consegue a finalização.

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Nas redes sociais, torcedores ficaram na bronca com o atacante, principalmente por ser chances que os internautas consideraram impossível de perder.

Veja a repercussão:

Veja o que o Corinthians precisa para se classificar na Libertadores

Com o empate sem gols no jogo de ida, o Corinthians precisa de uma vitória por qualquer placar para garantir a classificação às quartas de final da Libertadores.

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Se o empate persistir no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. Não há vantagem pelo empate ou pelo resultado obtido como visitante.

Assim, novo empate entre Corinthians e Rosario Central, independentemente do placar, levará a definição do classificado às cobranças da marca da cal.

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Confronto entre Corinthians e Rosario Central terminou sem gols na Argentina.
Confronto entre Corinthians e Rosario Central terminou sem gols na Argentina. (Foto: Agência Corinthians)

Cenários para o Corinthians

  • Vitória por qualquer placar: Corinthians classificado;
  • Empate por qualquer placar: decisão nos pênaltis;
  • Derrota por qualquer placar: Rosario Central classificado.

O Timão terá a vantagem de disputar a partida decisiva em casa. A Neo Química Arena deve receber grande público para apoiar o time na busca pela vaga nas quartas de final.

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