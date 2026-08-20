Gol perdido em Corinthians x Rosario choca torcedores: 'Não dá' Timão precisa vencer o Rosario Central para avançar às quartas de final

O Corinthians está enfrentando o Rosario Central nesta quinta-feira (20), na Neo Quimica Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com inicio melhor do Timão, um lance de Pedro Raul irritou os torcedores.

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Aos trinta e seis minutos da primeira etapa, Carrillo acha belo passe em profundidade para Matheus Bidu, o lateral cruza na medida para Pedro Raul. Sozinho, o centroavante sobe, erra o tempo de bola e não consegue a finalização.

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Nas redes sociais, torcedores ficaram na bronca com o atacante, principalmente por ser chances que os internautas consideraram impossível de perder.

Veja a repercussão:

Pedro Raul é o pior centroavante que eu já vi na vida. E olha que já vi muitos horríveis. — Rodrigo Fernandes (@RodrigoFer93941) August 21, 2026

Pedro Raul nao sabe dominar uma bola caraaa — pedrin 🇧🇷 (@pedrinnsccpz) August 21, 2026

como que o cara é atacante e não sabe usar os pés? — nicorinthians 🦅 (@santimentos) August 21, 2026

Pedro Raul não dá, sem condições 🙃 — Felipe Begalli (@felipe_begalli) August 21, 2026

pedro raul tem MEDO da bola

nunca vi tão ruim meu deus do ceu — maju (@mariajuliaumeki) August 21, 2026

Veja o que o Corinthians precisa para se classificar na Libertadores

Com o empate sem gols no jogo de ida, o Corinthians precisa de uma vitória por qualquer placar para garantir a classificação às quartas de final da Libertadores.

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Se o empate persistir no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. Não há vantagem pelo empate ou pelo resultado obtido como visitante.

Assim, novo empate entre Corinthians e Rosario Central, independentemente do placar, levará a definição do classificado às cobranças da marca da cal.

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Confronto entre Corinthians e Rosario Central terminou sem gols na Argentina. (Foto: Agência Corinthians)

Cenários para o Corinthians

Vitória por qualquer placar: Corinthians classificado;

Corinthians classificado; Empate por qualquer placar: decisão nos pênaltis;

decisão nos pênaltis; Derrota por qualquer placar: Rosario Central classificado.

O Timão terá a vantagem de disputar a partida decisiva em casa. A Neo Química Arena deve receber grande público para apoiar o time na busca pela vaga nas quartas de final.

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