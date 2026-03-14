Programa do canal de Galvão realiza cobertura da convocação da Seleção

Carlo Ancelotti realizará sua penúltima convocação antes de oficializar a lista de atletas chamados para disputar a Copa do Mundo nesta segunda-feira (16). A cobertura deste evento acontecerá no programa 'Deu Jogo', da N Sports, às 15h, e será comandado por Wallace Neguerê.

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O programa contará com entradas ao vivo da repórter Gabi Martins, que trará informações diretamente da CBF durante o programa inteiro.

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O evento ganha grande importância porque é a penúltima lista e porque Carlo Ancelotti declarou anteriormente que este chamado já seria do time que ele pretende levar ao Mundial. Os atletas convocados para essa penúltima fase de amistosos jogarão contra a França em Boston (dia 26) e a Croácia em Orlando (dia 31).

Gabi Martins, repórter presente na próxima convocação da Amarelinha (Foto: Divulgação/N Sports)

Gabi Martins, repórter do programa 'Deu Jogo', afirma que a convocação é uma das partes mais relevantes para o sucesso da Copa do Mundo:

- É aquele momento que esquenta o clima da competição porque mexe com as emoções de cada torcedor [...]. Volto para mais uma cobertura da Seleção Brasileira neste cenário em que a expectativa é altíssima sobre as chances de retorno de Neymar, quem vai substituir Rodrygo e outras dúvidas que ainda pairam na cabeça do nosso treinador - destaca Gabi Martins.

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Posteriormente, o comentarista do mesmo programa, Neguerê, comentou sobre o quanto a convocação comove o brasileiro:

- Sempre movimenta o país e desperta grande expectativa entre torcedores, jornalistas e amantes do futebol. Cada nome anunciado gera debate, opiniões e análises sobre o momento dos jogadores e os rumos da equipe nacional. No Deu Jogo, vamos reagir em tempo real à lista de convocados, analisando as possíveis surpresas e o impacto das convocações nos clubes nacionais - destaca Neguerê.

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