Conrado Santana deixa núcleo de comentaristas da Globo

Conrado Santana não faz mais parte do núcleo de comentaristas esportivo da Rede Globo. Em contato com o Lance!, a comunicação da emissora confirmou o desligamento do funcionário. O jornalista fazia parte do rodízio de profissionais da programação dos canais Sportv.

O comunicado emitido pela Globo, em que o Lance! teve acesso, não contém detalhes da demissão do profissional. Antes do anúncio, Conrado estava previsto para participar do "Tá na Área", na quarta-feira (7), e do "Seleção", na quinta-feira (8), ambos programas dos canais Sportv.

- O comentarista Conrado Santana não faz mais parte da equipe do Esporte da Globo - diz o pronunciamento da Rede Globo.

Ao que tudo indica, a demissão foi uma surpresa para o jornalista. Antes de lidar com o fato, Conrado Santana havia publicado um story no Instagram, onde confirmou a participação nos programas citados anteriormente. A publicação foi tirada do ar.

Conrado Santana havia confirmado participação nos programas do Sportv antes da demissão (Foto: Reprodução)

Conrado Santana na Globo

O jornalista tem um longo vínculo com a emissora. Ele entrou como estagiário do canal em 2011. Ao todo, foram 14 anos como contatado dos canais Globo. Durante a passagem pelo núcleo de televisão, o comentarista participou de cobertura de diversos eventos esportivos.

Conrado Santana se destacou na programação do canal ao integrar em diversas oportunidades a mesa redonda do programa Seleção Sportv, do apresentador André Rizek. Além disso, nos últimos anos ele também foi presença marcante no "Tá na Área".

