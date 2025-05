Atriz da Globo, Mel Maia confirma namoro com campeão brasileiro

A atriz Mel Maia confirmou o namoro com o lutador Luan Vinicius Medeiros, atual campeão brasileiro de boxe. A relação, que começou em fevereiro deste ano, foi oficializada com uma publicação nos stories do Instagram. Na imagem, o casal aparece abraçado, ambos vestindo branco.

"Parabéns pelo seu dia!! Você merece o mundo”, escreveu Luan, em homenagem ao aniversário de 21 anos da atriz, comemorado neste sábado (3), acompanhado de um emoji de coração vermelho.

Segundo o "Extra", aproximação entre os dois começou após o término do relacionamento de Mel com o surfista português João Maria Ferreira, com quem ela namorava há cerca de um ano. O novo casal se conheceu durante aulas de boxe ministradas por Luan em uma academia. A atriz chegou a compartilhar um treino com o atleta em suas redes sociais, onde demonstrava cansaço após a atividade e foi “resgatada” por ele.

Luan Vinicius Medeiros tem 30 anos e é atleta de alto rendimento do Exército Brasileiro. Iniciou no boxe aos 14 anos, por meio de um projeto social comandado por seu pai, e já competiu por oito anos com apoio das Forças Armadas. Em dezembro de 2023, conquistou o título de campeão brasileiro. O carioca mede 1,71 m, pesa 60 kg e sonha com uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles (EUA).

Fora do ringue, ele é pai de dois filhos e costuma aproveitar o tempo livre em atividades como surfe e wakeboard, esportes que também interessam à atriz. Apesar de compartilharem intereses comuns em outros esportes, foi o boxe que uniu o casal. Os dois se conheceram através de aulas de boxe. Luan Vinicius chegou a ser professor da atriz na modalidade. A relação entre os dois ajudou ao início do affair, que posteriormente virou namoro.

