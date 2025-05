Nesse domingo (6), o Santos foi derrotado por 1 a 0 pelo Grêmio, fora de casa, e somou a quinta consecutiva no Brasileirão. Durante o programa 'Apito Final', da Band, Neto fez um alerta ao time paulista e afirmou que, caso a equipe não se recupere e fique 'esperando' Neymar, o destino será o rebaixamento para a Série B, pela segunda vez em três anos.

- O Santos, se esperar o Neymar … vocês vão cair. Escuta o que eu estou falando. Vocês vão voltar pra segunda divisão. Vocês achando que o Neymar … Acho que de 80 dias, ele ficou 55 machucado, e não vai jogar nos próximos jogos - iniciou.

- A preocupação do Neymar, qual seria? Jogar no Santos e voltar pra Seleção legal, né? Mas não está jogando, aí o Santos perde cinco jogos consecutivos, colocou o auxiliar … É impressionante - detonou Neto.

Neymar segue machucado

Neymar segue em recuperação, sendo monitorado pelo seu staff e o Departamento Médico do Santos. O Alvinegro Praiano confirmou um edema na posterior da coxa esquerda do atleta

O camisa 10 ficou mais de um mês fora dos gramados e retornou no duelo contra o Fluminense, pela 3ª rodada do Brasileirão. Jogou também a 4ª rodada contra o Atlético-MG, no dia 16 de abril, mas sentiu uma nova lesão. Desta vez, no músculo semimembranoso.

Santos no Brasileirão

O resultado complica a situação do Peixe. Na tabela, o time segue na vice-lanterna, com apenas quatro pontos somados. O próximo desafio do Santos será receber o Ceará, na próxima segunda-feira (12), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O local da partida ainda não está definido.