Denílson sugere treinador para Seleção Brasileira: ‘É minha opção’

A Seleção Brasileira segue sem treinador desde a demissão de Dorival Júnior, após a derrota por 4 a 1 para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Desde então, diversos nomes estão sendo especulados para comandar a amarelinha. Durante o programa 'Fechamento Sportv', Denílson deu sua preferência e apontou o nome de um técnico brasileiro: Rogério Ceni, do Bahia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na visão do ex-jogador, dentre os dois nomes estrangeiros citados nos últimos dias, Abel Ferreira deveria ser o escolhido da CBF por conhecer o futebol brasileiro há mais tempo que Jorge Jesus.

- Se a gente partir do princípio de falar só sobre os estrangeiros, entre o Jorge Jesus e o Abel Ferreira, a minha opção é o Abel. Já está há cinco anos aqui no futebol brasileiro, a galera já sabe como ele trabalha, a forma dele conduzir o elenco… - começou Denílson.

continua após a publicidade

Porém, Denílson voltou a citar o nome de Rogério Ceni como o mais adequado para assumir a Seleção Brasileira. Na visão do comentarista, o Bahia possui um padrão de jogo e vem fazendo jogos exemplares.

- Mas se a discussão não for só sobre os estrangeiros, a minha opção é o Rogério Ceni. Se você pegar o trabalho que o Ceni está fazendo, na Libertadores pode se classificar agora e no Brasileirão está fazendo um bom campeonato. Você vê que o Bahia tem um padrão de jogo - completou.

continua após a publicidade

Quem será o próximo técnico da Seleção Brasileira?

Livre no mercado de transferências, Jorge Jesus tem caminho livre para assinar contrato com a CBF após a saída de Dorival Júnior e a falta de acordo com Carlo Ancelotti, que segue no Real Madrid. O treinador vê o sonho de treinar o Brasil cada vez mais perto. Anteriormente, o vínculo do português com o Al-Hilal fez com que a federação nem abrisse conversa.

No entanto, a reportagem do Lance! apurou que, enquanto a entidade brasileira manteve conversas por Ancelotti, Jorge Jesus não foi procurado oficialmente para treinar a Seleção Brasileira.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

05/06/2025 - Equador x Brasil (Eliminatórias)

09/06/2025 - Brasil x Paraguai (Eliminatórias)