Flamengo x Chelsea é a partida que está movimentando essa tarde de sexta-feira (20) no Mundial de Clubes da Fifa. Até aqui, o clube inglês está vencendo por 1 a 0, com gol de Pedro Neto, e a torcida rubro-negra ficou na bronca com o lance que originou o gol.

A expectativa que estava sendo gerada para esse duelo entre gigantes foi confirmada em campo. Muita intensidade, entrega e equilíbrio dão o tom de Flamengo x Chelsea na primeira etapa.

Logo no começo da partida, aos 12 minutos, Pedro Neto venceu uma disputa com o lateral-direito Wesley, do Flamengo, e saiu na cara do gol. Com um toque sutil, o português venceu Augustin Rossi e abriu o placar para o clube londrino. Veja a reação dos torcedores.

Pedro Neto marca diante do Flamengo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Veja revolta dos torcedores do Flamengo durante a partida contra o Chelsea

Escalação do Flamengo teve novidades

O Rubro-Negro está encarando o time londrino com mudanças em relação à equipe que iniciou a partida contra o Espérance, da Tunísia.

As primeiras mudanças acontecem na defesa. Varela e Léo Ortiz deixam a equipe titular para dar lugar a dupla formada por Wesley e Danilo, que atuarão na lateral direita e na zaga, respectivamente. O retorno de Alex Sandro ao time titular não aconteceu, mas o lateral-esquerdo, que não foi relacionado para a estreia, inicia a partida entre os reservas.

➡️Craque fica fora de Flamengo x Chelsea, e torcida fica na bronca

Além de Alex Sandro, o ataque do Flamengo chega com mudanças. Filipe Luis decidiu substituir Pedro por Gonzalo Plata no comando do ataque. A mudança deve dar mais mobilidade ao setor ofensivo do Rubro-Negro.

As expectativas pelo retorno de Nico De La Cruz não se confirmaram. O camisa 18 do Flamengo segue fora dos relacionados e não participa do duelo com o Chelsea nesta sexta-feira.

Escalação do Flamengo

Com novidades e desfalques, o Flamengo está escalado para enfrentar o Espérance com: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Plata.