Neto dispara sobre Denílson: ‘Eu que nunca quis estar perto’

O ex-jogador e apresentador Craque Neto comentou publicamente sobre sua relação com Denílson, ex-jogador e atual comentarista. Segundo Neto, a distância entre os dois sempre partiu dele mesmo. Denílson saiu da Band para a Globo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fala de Neto

- O Denílson disse que eu não faço parte do convívio dele. Mas, na verdade, ele nunca fez parte do meu. E vou ser direto: eu nunca quis estar ao lado dele. Nunca quis estar perto da família dele. Nunca fui na casa dele e nunca irei. Não queria dizer isso, mas como ele falou de mim, preciso esclarecer - afirmou Neto.

O apresentador também disse que, apesar de reconhecer que Denílson "é uma boa pessoa" e "tem um bom coração", nunca quis frequentar os mesmos ambientes ou participar de festas ou encontros promovidos pelo ex-jogador.

continua após a publicidade

- Mesmo tendo sido convidado várias vezes para aniversários dele, dos filhos… eu nunca quis ir - completou. Sempre respeitei o Denilson, porque ele é uma pessoa do bem. Mas a verdade é que eu nunca quis essa proximidade. Não foi ele que se afastou de mim — fui eu que nunca quis estar perto.

➡️ Projete os resultados do Mundial de Clubes com o Simulador do Lance!

Neto ainda lembrou que Denílson trabalhou por dois anos em seu programa esportivo com a sua autorização. Segundo ele, o ex-colega pediu para deixar a atração após a morte do narrador Luciano do Valle.

continua após a publicidade

➡️ Apontada como affair de Lamine Yamal, influenciadora se pronuncia nas redes

- Ele trabalhou dois anos no meu programa, com a minha autorização. E fui eu que tirei ele de lá, quando ele pediu para sair, após a morte do Luciano do Valle. Então não foi o Denilson que se afastou — fui eu que decidi isso. E por quê? Porque a vida dele é uma vida de glamour. A minha não. A minha vida é de humildade, de simplicidade. Eu sou um cara comum.