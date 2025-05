Globo faz crítica forte e questiona a CBF sobre camisa vermelha da Seleção

O jornal O Globo fez um editorial no domingo (4) com o título de "Não tem cabimento" e questionou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a possível camisa vermelha da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A mudança drástica no uniforme veio a público na segunda (28) e foi desmentida pela entidade nos dias seguintes.

- Como era de esperar, a notícia não pegou bem. Menções à camisa vermelha receberam 90% de comentários negativos nas redes sociais, segundo levantamento da Quaest. É o óbvio: cores da seleção devem seguir tradições nacionais - citou o veículo.

A possibilidade do Brasil não usar a camisa azul, tradicionalmente o uniforme 2 no Mundial, foi noticiada pelo site Footy Headlines, especializado em camisas de times, e fazia parte de uma estratégia da Nike, fornecedora de material esportivo. A CBF, contudo, reafirmou o compromisso com o estatuto da instituição, que estabelece no Artigo 13, inciso III, que os uniformes devem obrigatoriamente seguir as cores presentes na bandeira (verde, amarelo, azul e branco).

- Pode-se argumentar que o pau-brasil, de coloração avermelhada, está na origem do nome do país. Mas não era preciso muita sofisticação para prever o efeito explosivo da mudança num país polarizado, onde a camisa amarela da seleção foi adotada como uniforme por bolsonaristas, e o vermelho é a cor tradicionalmente associada ao PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - argumento O Globo.

O jornal impresso ainda diz que o "uniforme canarinho do Brasil ficou consagrado no mundo inteiro por jogadores fora de série como Pelé, Garrincha e tantos outros" e reconhece que "apesar da apropriação indevida pelo bolsonarismo, a camisa não pertence a nenhum grupo político, e sim aos brasileiros".

Enquete reprova camisa vermelha

Torcedores brasileiros participaram de uma enquete promovida no Instagram do Lance!, respondendo à pergunta: você compraria a camisa da Seleção na cor vermelha? A grande maioria dos participantes votou negativamente - ou seja, não comprariam a camisa vermelha da Seleção Brasileira.

Veja o resultado da enquete:

Claro - 25,46%

Jamais - 74,54%

Camisa da Seleção Brasileira; CBF negou imagens de camisa vermelha divulgadas na internet (Foto: Divulgação/Nike)

Confira o editorial do jornal O Globo

"Enquanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) perambula à procura de um treinador disposto a comandar a seleção pentacampeã do mundo — o italiano Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, recuou do convite —, uma discussão esdrúxula mobilizou noticiários esportivos e redes sociais: a possibilidade de a seleção canarinho usar uma camisa vermelha como uniforme reserva nos jogos, no lugar da tradicional azul.

Não confirmada oficialmente, a mudança foi noticiada pelo site Footy Headlines, especializado em camisas de times. De acordo com a publicação, trata-se de uma estratégia da Nike, fornecedora de material esportivo para a CBF, visando à Copa de 2026. Essas mudanças costumam ser decididas com antecedência, com aval das confederações, para que o material possa ser produzido.

Como era de esperar, a notícia não pegou bem. Menções à camisa vermelha receberam 90% de comentários negativos nas redes sociais, segundo levantamento da Quaest. Depois que a polêmica se alastrou, a CBF divulgou nota afirmando que as imagens vazadas não eram oficiais e que nem ela nem a Nike divulgaram qualquer detalhe sobre a nova linha de uniformes. Disse ainda que os padrões atuais — nas cores amarela e azul — serão mantidos. O estatuto da CBF estabelece que os uniformes da seleção devem seguir as cores da entidade, as mesmas da bandeira brasileira: verde, amarelo, azul ou branco. É o óbvio: cores da seleção devem seguir tradições nacionais.

Pode-se argumentar que o pau-brasil, de coloração avermelhada, está na origem do nome do país. Mas não era preciso muita sofisticação para prever o efeito explosivo da mudança num país polarizado, onde a camisa amarela da seleção foi adotada como uniforme por bolsonaristas, e o vermelho é a cor tradicionalmente associada ao PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em 2023, a seleção brasileira fugiu à paleta de cores estabelecida pelo estatuto da CBF ao envergar camisas pretas durante amistoso contra a Guiné, em manifestação contra o racismo. Mas era evidentemente um caso excepcional, por uma boa causa. Em condições normais, seria um escândalo mudar o uniforme da seleção, ainda mais tendo em vista as implicações políticas.

O uniforme canarinho do Brasil ficou consagrado no mundo inteiro por jogadores fora de série como Pelé, Garrincha e tantos outros. Apesar da apropriação indevida pelo bolsonarismo, a camisa não pertence a nenhum grupo político, e sim aos brasileiros. O próprio Lula demonstrou isso ao usá-la nos jogos da seleção na Copa de 2022.

Nas eliminatórias da Copa de 2026, o Brasil não está em posição confortável: um modesto quarto lugar, com 21 pontos, dez atrás da líder Argentina (os seis primeiros se classificam). Nem o torcedor mais pessimista pode imaginar o Brasil fora de uma Copa. Mas o risco existe. O vaivém de técnicos e o desempenho sofrível em campo são prova eloquente de que, na atual conjuntura, mudar a cor da camisa é apenas uma forma de tentar desviar a conversa do mais importante: jogar bola".