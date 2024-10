Confronto entre torcedores do Peñarol e polícia gera embate político no Rio

Eduardo Paes mandou indireta para governador do Rio de Janeiro (Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 15:24 • Rio de Janeiro

O Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes alfinetou o governador Claudio Casto nesta quarta-feira (23). A ação aconteceu após o episódio de conflito entre torcedores do Peñarol e a Polícia Militar na orla da praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade. As cenas de vandalismo aconteceram horas antes da partida da equipe uruguaia contra o Botafogo, pela Libertadores.

De acordo com Paes, a prefeitura teria informado os riscos do conflito antes dele acontecer. Em uma postagem nas redes sociais, o prefeito afirmou que entrou em contato com a Polícia Militar, organização controlada pelo Estado, para alertar os riscos do encontro de torcedores do Peñarol na região.

- Alertamos algumas vezes a Polícia Militar que o local e o modelo trariam esses problemas! - afirmou Eduardo Paes.

O que aconteceu?

Torcedores do Peñarol criaram cenas de terror na orla da praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O conflito aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (23), horas antes da partida da equipe uruguaia contra o Botafogo, pela semifinal da Libertadores.

As cenas da batalha se estenderam pela orla do Rio de Janeiro e afetaram alguns banhistas e o transito na região. Além disso, alguns quiosques foram saqueados e destruídos. Mesas e cadeiras de plástico foram usadas como armas e escudos durante o confronto. Uma moto chegou a ser incendiada.

Ao todo, dois ônibus de torcedores do Penãrol estavam estacionados na orla à espera da partida. A operação de segurança previa reunir os uruguaios na região para depois escoltar as caravanas em direção ao Estádio Nilton Santos. Contudo, o plano foi interrompido por conta do conflito.