Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 13:35 • Rio de Janeiro

Sinval, artilheiro do Botafogo na conquista da Copa Conmebol em 1993, revelou uma nova profissão inusitada pós pendurar as chuteiras. O ex-jogador é dono de uma rede de motéis no interior de São Paulo há 20 anos e afirma ser 'um ramo bom, que dá dinheiro'.

Autor de oito gols na Copa Conmebol, percursora da atual Sul-Americana, Sinval foi o grande destaque do Glorioso na conquista. Nesta quarta-feira (23), o Botafogo enfrenta o Peñarol no primeiro jogo das semifinais da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Sinval fez oito gols em oito jogos na Copa Conmebol pelo Botafogo (Foto: Reprodução)

Curiosamente, o ex-Botafogo disse que o desejo de obter uma rede de motéis foi despertado após ler uma entrevista de outro atleta marcante da história alvinegra, Mendonça. Hoje, Sinval já conta com três unidades no interior de São Paulo;

- Sempre tive essa vontade. Uma vez li uma entrevista do Mendonça na Placa dizendo que era um bom negócio. Quando comecei a namorar a minha esposa, ela morava do lado de um motel e como o apartamento dela não tinha garagem, eles deixavam eu colocar o carro lá. Nessa a gente começou a conversar com o dirigente e eles me incentivaram que era um bom ramo - disse Sinval, antes de completar:

Aquilo foi crescendo, e eu amadureci a ideia. Quando melhorei em termos financeiros, comprei meu primeiro motel. Eu sinto saudade, principalmente desses momentos de entrevistas. Mas agora eu tenho que me dedicar para que meus clientes saiam satisfeitos. Mas é um ramo muito bom, dá dinheiro - afirmou ao ge.