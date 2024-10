Varela, lateral do Flamengo, é visto em tumulto de torcedores do Peñarol no Rio de Janeiro (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 14:56 • Rio de Janeiro

Flagrado entre os torcedores do Peñarol que vandalizaram o Recreio dos Bandeirantes, o lateral do Flamengo, Guillermo Varela foi criticado pelo jornalista Gabriel Simões, da TNT Sports. O comunicador pediu que Varela tenha seu contrato rescindido caso o envolvimento com a baderna seja confirmado e comparou o clube a 'uma esquete do Porta dos Fundos', canal de humor sarcástico no YouTube.

Em entrevista ao GE, Fábio Pinto, empresário de Varela, deixou claro que o lateral do Flamengo foi apenas tirar um parente da confusão.

Balanço geral da confusão

Ao todo, dois ônibus de torcedores do Penãrol estavam estacionados na orla da praia do Recreio dos Bandeirantes durante o conflito. Ainda não há informações de feridos no confronto, mas estima-se que cerca de 200 homens tenham sido detidos no local. O batalhão de Polícia de Choque e o Corpo de Bombeiros foram acionados para agir na confusão.

Torcedores do Peñarol vandalizam Recreio do Bandeirantes (Foto: Reprodução)

A partida

O primeiro confronto da semifinal da Libertadores entre Botafogo e Peñarol acontece nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. A expectativa é de um policiamento reforçado para a realização da partida após as cenas lamentáveis protagonizadas durante a tarde.