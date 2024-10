Web cobra punição para torcedores do Peñarol após conflito com a polícia

Torcedores do Peñarol em conflito com a polícia (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 14:41 • Rio de Janeiro

Torcedores do Peñarol protagonizaram um conflito com a Polícia na orla da praia do Recreio dos Bandeirantes. Os atos de vandalismo aconteceram durante o início da tarde desta quarta-feira (23), horas antes da partida da equipe uruguaia contra o Botafogo, pela semifinal da Libertadores. A web condenou o ocorrido e pediu punição aos envolvidos.

Para alguns internautas, a torcida do clube uruguaio deveria ser proibida de entrar no Estádio Nilton Santos, palco da primeira partida da semifinal do torneio continental. A partida está marcada para às 21h30.

A polícia ainda não informou se haverá punição para os torcedores envolvidos no conflito. Até o momento, a torcida do Peñarol está autorizada a participar do evento. Após o ocorrido, a previsão é do policiamento ser reforçado para a partida. Veja a repercussão da web abaixo:

