Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Além do Paramount (streaming), o confronto terá transmissão da Globo (TV aberta) e na GE TV (YouTube) O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Para acompanhar a partida ao vivo na plataforma, basta acessar o aplicativo ou o site do Paramount+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.

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➡️Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Lucho Acosta vs Murilo em Fluminense 1 x 2 Palmeiras (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense