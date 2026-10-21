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Como assistir Palmeiras x Fluminense no Paramount+ pela Libertadores

Equipes se enfrentam no Nubank Parque

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 21:28
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Hulk e Evangelista em Fluminense x Palmeiras
Fluminense visita o Palmeiras no Nubank Parque (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP))

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Além do Paramount (streaming), o confronto terá transmissão da Globo (TV aberta) e na GE TV (YouTube) O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Para acompanhar a partida ao vivo na plataforma, basta acessar o aplicativo ou o site do Paramount+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.

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➡️Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Lucho Acosta vs Murilo em Fluminense 1 x 2 Palmeiras
Lucho Acosta vs Murilo em Fluminense 1 x 2 Palmeiras (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense

  • Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)
  • 📅 Data: 21 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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