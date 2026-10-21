Como assistir Palmeiras x Fluminense no Paramount+ pela Libertadores
Equipes se enfrentam no Nubank Parque
PorLourenço Cavanellas Rebello•Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 21:28
Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Além do Paramount (streaming), o confronto terá transmissão da Globo (TV aberta) e na GE TV (YouTube) O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Para acompanhar a partida ao vivo na plataforma, basta acessar o aplicativo ou o site do Paramount+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.
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➡️Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalações
Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense
- Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)
- 📅 Data: 21 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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