Comentaristas analisam momento de titular do Flamengo: ‘Incompreensível’

Com dois jogadores a menos, o Flamengo foi superado pelo Bahia pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota, no entanto, custou a liderança da competição para a equipe comandada por Filipe Luís. Com poucas oportunidades no decorrer da partida, os comentaristas do programa “Seleção Sportv” analisaram a fase do atacante Samuel Lino na equipe carioca.

Ao lado do apresentador André Rizek, o comentarista Carlos Eduardo Lino destacou que não consegue compreender as reclamações dos torcedores do Flamengo sobre o futebol do atacante. Segundo ele, após o gol perdido, ainda no primeiro tempo contra o Bahia, gerou uma onda de insatisfação em cima de Samuel Lino.

- Você não pode perder um gol daqueles. Não sei se vocês vão se lembrar, mas a gente começou a falar de Samuel Lino aqui tem umas duas semanas, parece que a arquibancada fareja antes. Para mim é incompreensível o torcedor do Flamengo está reclamando tanto do futebol do Samuel Lino, nas redes. Primeiro que ele acabou de chegar, depois que ele tem um bom nível técnico, ele começou muito bem. Mas alguma coisa já estava sendo gerada ao entorno dele, sobre uma insatisfação, que nesse lance (o gol perdido) explodiu - destacou Carlos Eduardo Lino.

Rizek completou a linha de raciocínio dizendo que no Flamengo tudo é muito superlativo, ou seja, se está na fase boa o clube é considerado o melhor do mundo. Agora, se estiver atravessando um momento ruim, os jogadores são considerados os piores. Segundo ele, existe um exagero tanto no apoio quanto na crítica por parte dos torcedores.

- Tudo no Flamengo é superlativo. Então quando ele fez dois ou três bons jogos, ele era pedido na Seleção Brasileira. Agora, ele está em um momento de dificuldade para finalizar, ou por que ele não finaliza, um exemplo é o jogo com o Corinthians, ou quando ele perde o gol, como aconteceu ontem - disse antes de completar.

- Eu acho que nem um, nem outro, ele não estava jogando futebol para ir à seleção, até foi, mas achei uma convocação bem aleatória Acho que o exagero está nos dois lados. Tanto no suposto grande momento que ele teve, que foram duas boas atuações, e também agora na suposta má fase - disse André Rizek.

Sede do Flamengo tem muro pichado em protesto contra Samuel Lino

Texto por: Maurício Luz

O muro da sede social do Flamengo, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), foi pichado com crítica ao atacante Samuel Lino na madrugada desta segunda-feira (6). O protesto aconteceu horas após a derrota do Rubro-Negro para o Bahia neste domingo.

O Lance! esteve no local e registrou a pichação com os dizeres "$ Lino peladeiro". O cifrão provavelmente faz referência à compra do jogador junto ao Atlético de Madrid por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) na última janela de transferências, a contratação mais cara da história do clube.

Samuel Lino foi personagem na derrota do Flamengo para o Bahia na Fonte Nova. Ainda no primeiro tempo, com o jogo empatado por zero a zero, o atacante desperdiçou chance cara a cara com o goleiro Ronaldo. Logo depois, os donos da casa abriram o placar com Willian José. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Filipe Luís saiu em defesa do jogador.