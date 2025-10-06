Após expulsão em derrota para o Bahia, Danilo pede desculpas à torcida do Flamengo

A expulsão de Danilo, ainda no primeiro tempo de Bahia x Flamengo, dificultou a vida do time de Filipe Luís na Arena Fonte Nova. O time carioca jogou com um homem a menos desde os 13 minutos do primeiro tempo, e acabou não resistindo a pressão. Após a derrota por 1 a 0, o zagueiro pediu desculpas aos companheiros de elenco e aos torcedores.

- Quero me retratar perante meus companheiros e a torcida do Flamengo, porque obviamente uma expulsão tão cedo no jogo condiciona muito a partida e coloca meus companheiros numa situação complicada e de muito esforço. A palavra é um pedido de retratação aos meus companheiros e à torcida do Flamengo, que me apoia em qualquer situação. Obviamente, tentei argumentar com o árbitro que, na minha concepção, não peguei no rosto do rapaz. Essa foi minha forma de argumentar sempre com muita educação, que é o que a gente espera vir do outro lado. Ele não deu muita abertura. Talvez, se fosse contra mim, eu provavelmente também iria reclamar. É um lance que provavelmente deveria ter abordado de maneira diferente para não me colocar numa situação de ter sido interpretado dessa forma. Realmente condiciona muito a partida - disse Danilo.

Jogadores do Flamengo revogam expulsão de Danilo contra o Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

- Eu deveria ter abordado a jogada de maneira diferente e não me colocar na situação de ter sido interpretado para cartão vermelho. A justificativa do árbitro foi que peguei o rosto do rapaz. Meu pé realmente estava muito alto e me botei na situação de ter sido (mal) interpretado. Falei que não senti que peguei o rosto, que peguei aqui nas costas, mas realmente é uma situação complicada em que me coloquei - completou o zagueiro.

Como foi a jogada que resultou na expulsão de Danilo

Danilo acertou o rosto de Tiago em disputa com o pé alto e recebeu o cartão vermelho direto, alterando completamente o cenário do jogo. O jogador tentou argumentar com o árbitro, mas não teve sucesso. Em desvantagem numérica em campo, o técnico Filipe Luís optou por tirar o atacante Pedro do jogo e colocou o zagueiro Cleiton para recompor o sistema defensivo.

