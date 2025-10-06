Flamengo presta solidariedade ao meia Everton Ribeiro após revelação de câncer

No dia seguinte do reencontro com o Flamengo na Arena Fonte Nova, Everton Ribeiro, do Bahia, anunciou que foi diagnosticado com câncer na tereoide há cerca de um mês, e que foi submetido à cirurgia nesta manhã. Logo em seguida, o Rubro-Negro, ex-clube do meia, prestou apoio nas redes sociais.

- Everton, hoje o vermelho e preto não são as cores que você defende, mas saiba que para sempre vai te acompanhar "e proteger como o Manto de Nossa Senhora", como você declarou uma vez. O Flamengo e a Nação te desejam muita força e uma pronta recuperação, Everton Ribeiro - publico o Flamengo em apoio ao jogador.

Everton Ribeiro esteve em campo no triunfo do Bahia diante do Flamengo por 1 a 0. Após passar pelo procedimento cirurgico, o jogador ficará afastado, ainda sem tempo determinado.

— Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos — escreveu o jogador.

Everton Ribeiro, inclusive, participou de todas as partidas do Bahia no último mês. Foram oito partidas no período. Na temporada, já são 53 jogos do meia com a camisa tricolor, com três gols e cinco assistências somadas.

Everton Ribeiro durante passagem vitoriosa pelo Flamengo (Foto: Edu Andrade/FatoPress/Gazeta Press

