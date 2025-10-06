Libertadores: preços dos ingressos para Flamengo x Racing assustam torcedores
Equipes se enfrentam no dia 22 de outubro
O Flamengo divulgou os preços dos ingressos para o jogo contra o Racing, da Argentina, no dia 22 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros demonstraram insatisfação pelos valores para o confronto de ida da semifinal da Libertadores. O ingresso mais barato custa R$ 350 (inteira).
A entrada mais barata é para o Setor Sul. O ingresso para o Setor Norte, destinado as principais torcidas organizadas do time carioca, está no valor de R$ 400. A venda começa na manhã desta terça-feira, às 10h. Inicialmente, apenas sócios-torcedores poderão adquirir os bilhetes.
A comercialização para o público geral começa no dia 17 deste mês, também às 10h.
Repercussão negativa entre os torcedores
Por se tratar do jogo mais importante da temporada, torcedores do Flamengo acreditavam que a diretoria não fosse colocar valores altos nos ingressos. No entanto, a postura adotada pela gestão do presidente Bap optou por subir os preços.
Confira os valores dos ingressos para Flamengo x Racing
Norte
- Nação Maraca 1: R$100,00
- Nação Maraca 2: R$140,00
- Nação Maraca 3: R$160,00
- Público Geral: R$400,00 (meia R$200,00).
Sul
- Nação Maraca 1: R$87,50
- Nação Maraca 2: R$122,50
- Nação Maraca 3: R$140,00
- Público Geral: R$350,00 (meia R$175,00).
Leste Superior
- Nação Maraca 1: R$112,50
- Nação Maraca 2: R$157,40
- Nação Maraca 3: R$180,00
- Público Geral: R$450,00 (meia R$225,00).
Leste Inferior
- Nação Maraca 1: R$125,00
- Nação Maraca 2: R$175,00
- Nação Maraca 3: R$200,00
- Público Geral: R$500,00 (meia R$250,00).
Oeste inferior
- Nação Maraca 1: R$150,00
- Nação Maraca 2: R$210,00
- Nação Maraca 3: R$240,00
- Público Geral: R$600,00 (meia R$300,00).
Sul B (Visitante)
Mais informações em breve
Tudo sobre
