Comentarista de arbitragem analisa expulsão em jogo de gigante na Copa do Brasil: 'Exagerou'

A vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Jacuipense, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, ficou marcada não apenas pelo placar, mas também por decisões polêmicas de arbitragem no Allianz Parque.

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O lance mais discutido da partida foi a expulsão do zagueiro JP Talisca, ainda no primeiro tempo, após uma entrada em Lucas Evangelista. O árbitro Marcelo de Lima Henrique aplicou cartão vermelho direto, decisão que gerou contestação imediata.

Para a comentarista de arbitragem Renata Ruel, a punição foi excessiva.

— Acho o vermelho exagerado. Já vimos entradas mais fortes no futebol brasileiro em que a expulsão não foi aplicada — avaliou.

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Segundo ela, o lance seria mais compatível com cartão amarelo, entendimento que reforça o debate recorrente sobre critérios da arbitragem no país.

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A partida ainda teve outros episódios envolvendo decisões do árbitro. O Palmeiras teve dois gols anulados no primeiro tempo e dois pênaltis marcados a seu favor — um deles posteriormente cancelado após revisão no VAR.

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Dentro de campo, o time comandado por Abel Ferreira foi superior e construiu o resultado com gols de Sosa (duas vezes) e Felipe Anderson, que voltou a marcar após longo período sem balançar as redes.

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Apesar do resultado positivo, o treinador ganhou uma preocupação: Vitor Roque deixou o campo ainda no início da partida com dores, aumentando a lista de problemas físicos no elenco.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol na partida contra o Jacuipense, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Com a vitória, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta, marcado para o dia 13 de maio, que ainda assim garante a classificação. Já o Jacuipense precisará de uma vitória por quatro gols para avançar.

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