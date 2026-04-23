Palmeiras encaminha contratação de Barboza, do Botafogo; veja valores

O Palmeiras está por detalhes de finalizar a compra do zagueiro Barboza, do Botafogo. O defensor, que possuía contrato válido até dezembro de 2026, reforçará a equipe de Abel Ferreira a partir da próxima janela de transferências, ainda na metade do ano.

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Para contar com o zagueiro, o Palmeiras deve desembolsar cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões, na cotação atual), segundo apuração do Lance!. O zagueiro estará à disposição do Verdão ao término da pausa para a Copa do Mundo, em julho.

As conversas esfriaram nas últimas semanas, com o jogador livre para assinar um pré-acordo. Para evitar a concorrência no mercado nacional, incluindo o Cruzeiro, o Palmeiras aceitou pagar uma compensação financeira para contar com o defensor.

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A chegada de Barboza à Academia de Futebol não altera os planos da diretoria em relação a Nino. O zagueiro chegou a acertar bases salariais com o clube na última janela, mas não conseguiu liberação do Zenit para retornar ao Brasil.

Barboza soma 117 jogos com a camisa do Botafogo, com quatro gols marcados e quatro assistências. No período, foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ambos em 2024.

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A comissão técnica do Palmeiras conta com quatro opções para a zaga: Gustavo Gómez e Murilo, titulares, além de Bruno Fuchs, reserva imediato da dupla, e Benedetti, formado nas categorias de base. Koné, atualmente no sub-20, é um nome que agrada à comissão técnica, mas que ainda precisa de rodagem em categorias inferiores antes de atuar no profissional.

Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, está próximo de reforçar o Palmeiras (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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