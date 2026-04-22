Após quase um mês ausente de transmissões esportivas, Ledio Carmona voltou ao Sportv nesta quarta-feira (22) na partida entre Goiás e Cruzeiro pela Copa do Brasil. O comentarista foi internado no dia 24 de março, devido a uma espécie de infecção generalizada, e recebeu uma homenagem dos colegas de empresa no seu retorno.

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- Boa noite, Rogério (Corrêa). Obrigado, Henrique (Fernandes). Estamos voltando. Voltando hoje devagarzinho, controle de carga ainda acontecendo, muita planilha… isso pode, isso não pode… Mas enfim, vamos voltar com calma, mas com muita alegria e com a sensação de que é um recomeço. É um recomeço importante. O meu médico costuma dizer que eu agora tenho duas datas de aniversário, então tem que aproveitar. Tem que aproveitar e festejar a vida, o direito do recomeço - iniciou o comentarista.

- Até na hora de me homenagear me põem rabugento? Impressionante! E eu não estudei isso, levei três dias estudando para o jogo e não estudei o que eu ia falar sobre isso, hein? - reagiu, de bom humor, após assistir à homenagem.

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- Só posso agradecer. Agradecer a tanta gente, né cara? Agradecer aos médicos, enfermeiros, meus amigos que me encheram de carinho no hospital ou em casa esse período todo. A toda a retaguarda do Sportv e da Globo. Muito obrigado, muito obrigado. Foi uma surpresa agradabilíssima. E eu apareci reclamando em todos os pontos, mas enfim, cara, é minha cara, eu reclamo, eu sou exigente - continuou.

- Mas enfim, adorei a homenagem, não sabia… surpresa. Enfim, tá divertida, cara. Eu não vou chorar não, eu ri bastante vendo e… vamos pro jogo, né? Vamos pro jogo. Só quero que depois me deem essa homenagem aí para eu postar nas minhas redes. Essa aí vale a pena, vale muito a pena. Obrigado - encerrou Ledio.

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Lédio Carmona retornou na partida entre Goiás e Cruzeiro pela Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

O que aconteceu com Ledio Carmona?

No dia 26 de março, Ledio Carmona utilizou suas redes sociais para comunicar ao público sua condição delicada de saúde. O comentarista informou, inicialmente, que deveria permanecer hospitalizado até a semana seguinte. Após receber alta, Carmona ficou afastado do trabalho por um período adicional.

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- Tive um quadro de sepse cedinho na terça-feira, 41 graus de febre, choque séptico. Tive que vir às pressas para uma clínica e estou aqui, monitorado, todo furado, torto, como vocês podem estar vendo, mas estável. Devo ficar aqui mais alguns dias. Devo ficar sem trabalhar outros tantos dias. Não consigo ficar torto, porque estou com uma sonda, e ela me incomoda muito. Estou melhorando. As taxas estão muito altas ainda, altíssimas. Ontem, tive uma taquicardia, mas já está meio controlada. Dias bem difíceis - comunicou em vídeo.

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O comentarista revelou que convive com problemas de saúde há mais de 10 anos. Ledio relatou inclusive já quase ter perdido totalmente a visão do olho esquerdo.

- Tive muitos problemas nos últimos anos. Virei PCD em 2012, perdi a possibilidade de andar como todo mundo anda, como todo mundo corre, enfim. Em 2016, perdi praticamente a vista inteira do olho esquerdo. E, agora, tive isso. Um combo, né, que ferrou meu corpo todo. Minhas taxas estão todas alteradas, mas eu vou ficar bom. Vaso ruim não quebra - brincou.

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