A oitava edição do Fight Music Show colocará dois ex-campeões do Big Brother Brasil (BBB) frente a frente no ringue. Eles serão Kleber Bambam, que faturou o título da primeira edição do reality show, e Davi Brito, campeão do BBB 2024. A luta entre os dois foi confirmada nesta quinta-feira (22), ainda sem data e local definidos.

As experiências de ambos no octógono não foram positivas. Kleber Bambam foi derrotado por Arcelino Popó na luta principal do Fight Show 4, em fevereiro de 2024. O ex-BBB foi nocauteado com apenas 36 segundos, após ter provocado várias vezes o tetracampeão mundial nos momentos prévios ao combate.

Já a luta de Davi Brito é mais recente, tendo ocorrido no Fight Music 5, em novembro do ano passado. O combate foi contra Sacha Bali, ator e campeão da 16ª edição do reality show "A Fazenda". Davi foi dominado no ringue e saiu derrotado após decisão unânime dos juízes.

Davi Brito e Sacha Bali na coletiva do FMS 7 (Foto: Reprodução/Instagram/Davi Brito)

Um dia após essa luta, Bambam desafiou Davi, e a confirmação do duelo veio nesta quinta-feira (22), pela organização do Fight Music Show.

Sobre o Fight Music Show

O Fight Music Show (FMS) é um evento brasileiro que une lutas de boxe e apresentações musicais em uma proposta única no país. Desde sua criação, o FMS atraiu holofotes por promover combates entre celebridades, ex-atletas e lutadores profissionais, sempre prezando por um equilíbrio entre o espetáculo e a segurança dos participantes. Para isso, o evento adota regras próprias, adaptadas às características de cada confronto.

