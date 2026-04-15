Com muitos gols, IA projeta placar de Palmeiras x Sporting Cristal na Libertadores
Alviverde tende a vencer com tranquilidade
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Pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal nesta quinta-feira (16), às 19h00 (de Brasília), no Allianz Parque. A equipe comandada por Abel Ferreira empatou na estreia contra o Junior Barranquilla e busca a primeira vitória na competição internacional.
No jogo de ida, na Colômbia, o Verdão empatou em 1 a 1. Teo Gutiérrez abriu o placar de pênalti para os mandantes, enquanto Ramón Sosa garantiu o empate alviverde. Agora, em São Paulo, a equipe contará com o apoio da torcida para chegar aos quatro pontos e assumir a liderança do grupo.
O Sporting Cristal estreou na competição com vitória em casa sobre o Cerro Porteño. O gol do triunfo pelo placar mínimo foi marcado pelo brasileiro Felipe Vizeu. O jogo no Allianz Parque será a oportunidade ideal para a equipe peruana disparar na liderança do Grupo F e chegar aos seis pontos.
Com o objetivo de esquentar o pré-jogo, o Lance! consultou a inteligência artificial Gemini para saber os possíveis acontecimentos da partida da Libertadores. De acordo com a projeção, o Palmeiras é amplamente favorito e não deve ter dificuldades para vencer o Sporting Cristal.
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Previsão da IA: Palmeiras 3 x 0 Sporting Cristal
"O jogo tende a ser um monólogo. A única forma dessa 'tranquilidade' ser ameaçada é se o Palmeiras entrar em um ritmo de excesso de confiança (o famoso "salto alto") ou se desperdiçar chances claras no início, permitindo que o Sporting Cristal ganhe confiança para achar uma bola parada ou um contra-ataque isolado."
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