Diretor do Palmeiras vê punição a Abel como arbitrária: 'Repitam com todos'

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, classificou a decisão do pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em manter parte da pena ao técnico Abel Ferreira como arbitrária.

continua após a publicidade

+ STJD reduz pena de Abel, do Palmeiras, que segue suspenso para sequência do Brasileirão

Na tarde desta quarta-feira (15), o órgão responsável diminuiu de dois para um jogo a suspensão do treinador devido à expulsão na vitória sobre o Fluminense, mas manteve a punição de seis partidas pelo cartão vermelho recebido no clássico contra o São Paulo. Ambas as partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro.

Com isso, o treinador será desfalque nos próximos quatro compromissos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, uma vez que já cumpriu três jogos, incluindo o empate sem gols no último domingo (12), contra o Corinthians.

continua após a publicidade

- O mais importante agora é: cobrar do STJD e das comissões a mesma postura que tiveram com o Abel. Não concordamos, achamos extremamente equivocada, arbitrária, mas esperamos que possam ter agora o mesmo tipo de postura com todos que cometerem qualquer tipo de ação contra arbitragem - afirmou o dirigente.

- Estão usando a figura do Abel Ferreira para uma mudança, mas importante registrar: extremamente arbitrária - contestou.

A decisão divulgada nesta tarde não prevê recurso ao Palmeiras, que terá de acatar a ausência de Abel Ferreira pelas próximas quatro partidas. O treinador, no entanto, estará à beira do gramado no confronto contra o Sporting Cristal, nesta quinta-feira (16), pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

- Abel é um profissional competente e capaz. As ações têm ocorrido em determinados jogos como questionamento da arbitragem, até porque sabemos o que estamos passando todos no momento atual do futebol. Não cabe este tipo de julgamento agora. Cabe, sim, uma arbitrariedade que ocorreu. Vamos aceitar, mas não concordamos - finalizou.

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

💰 Aposte na vitória do Peñarol @1.88 em boa odd para o favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.