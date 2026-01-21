Colunistas do Lance! analisam o planejamento do Flamengo neste início de ano

Conteúdo Especial

Estacionado na lanterna do Grupo B, o Flamengo decidiu ajustar a rota e vai recorrer ao elenco profissional no clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira (21). De olho no planejamento da equipe rubro-negra neste início de temporada, os colunistas do Lance! Eduardo Tironi, Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça, o Guffo, analisaram a estratégia adotada para o Campeonato Carioca.

Com apenas um ponto somado em três partidas disputadas pela equipe Sub-20, o Flamengo vive um momento delicado no Estadual, correndo o risco de não se classificar para as quartas de final. Isso significaria também ter que participar de um quadrangular com outros três clubes para decidir quem será o rebaixado para a segunda divisão do campeonato.

Para Lúcio de Castro, o principal debate ainda deve ser o calendário do futebol brasileiro. Segundo ele, apesar das mudanças feitas para 2026, o Flamengo não tinha outra opção a não ser descansar seu elenco no início da temporada. No entanto, o clube também não pode se submeter a levar goleadas históricas contra rivais, muito menos ser rebaixado.

- Acho que o grande debate ainda é o calendário. Apesar da melhora, o Flamengo não tinha opção, os jogadores precisam ter férias. Direito sagrado do trabalhador. Não tem outra opção, tem que fazer uma correção de rota. Um clube como o Flamengo não pode estar sujeito a tomar goleadas históricas contra rivais. Ou a ser rebaixado - reforçou o colunista do Lance!.

Guffo concordou com a decisão do Flamengo em utilizar a equipe Sub-20 e reforçou que defende a utilização de equipes de base durante os estaduais. Segundo ele, esse modelo de pré-temporada só atrapalha os times que disputam grandes competições ao longo da temporada. Para o colunista, o clube carioca só optou por utilizar o elenco profissional no clássico contra o Vasco devido a pressões populares.

- Eu sou um defensor de que os times da Série A e B do Brasileirão joguem os estaduais com os times do Sub-20. Entendo que os estaduais têm importância para os times pequenos ou do interior, que encontram na competição sua única chance de disputar algum título na temporada. E para os times que jogam Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, os estaduais só atrapalham. Por tanto, mantendo a coerência, acho muito saudável o Flamengo jogar o Carioca com o seu time Sub-20 - disse, antes de completar.

- Infelizmente, a pressão da torcida e da imprensa para que os times chamados "grandes" passem o rodo nos estaduais, faz com que o trabalho seja interrompido. O Flamengo já confirmou que irá com os titulares para o clássico. A questão aqui é: o time sub20 do Flamengo deveria performar melhor. Falta um entendimento de por que esse time não conseguiu mais pontos do que tem. E agora, os garotos são queimados no processo e o trabalho com os profissionais que estão à porta da estreia do Brasileirão, precisa ser adiantado. Ou seja, tudo errado. Apenas para saciar a ideia ridícula de que "ganhar estadual é obrigação". Assim caminha o futebol brasileiro desde sempre - disse Gustavo Fogaça, o Guffo.

Eduardo Tironi concorda com a estratégia adotada pelo Flamengo no início do Campeonato Carioca, mas destacou que a execução não ocorreu dentro do esperado. Na visão do comentarista, a equipe rubro-negra não deveria ir com força máxima no clássico com o Vasco e utilizar apenas o necessário para evitar um possível vexame.

- Acho que o Flamengo fez certo em escalar o Sub-20 nas primeiras rodadas do Carioca, até porque o regulamento permite isso e assim fez, até onde foi possível. Só que o plano deu errado, a atitude me pareceu correta, mas o plano deu errado porque o Sub-20 não conseguiu render o que se esperava. No ponto de vista de estratégia, eu achei extremamente correto o que o Flamengo fez. Terminou a última temporada jogando no Catar, uma final enorme contra o PSG, depois de uma temporada muito desgastante. Então, ele tinha que ter essas férias. A estratégia eu achei correta, o problema é que a execução, eu achei ruim - disse, antes de completar.

- Eu acho que nesse clássico, o Flamengo não deveria jogar com o time titular. Ir no máximo com alguns poucos reforços do elenco principal, para manter a estratégia de alguma maneira. O Flamengo tem muita coisa importante para disputar esse ano, tem um elenco muito forte e é novamente favorito a ganhar tudo. No máximo, o Flamengo deveria evitar de jogar mais jogos no quadrangular. Tirando isso, o Estadual serve para poucas coisas. Eu manteria a estratégia e reforçaria o mínimo possível, apenas para não passar vexame no clássico com o Vasco - finalizou Tironi.

Flamengo tem desfalque confirmado no clássico com o Vasco

O goleiro Andrew não fará a estreia pelo Flamengo no clássico contra o Vasco, marcado para esta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. A chegada da documentação do jogador aconteceu nesta terça-feira (20), feriado no Rio de Janeiro, e inviabilizou a inscrição dentro do prazo exigido pela Ferj.

O regulamento do estadual determina que os atletas estejam regularizados até o penúltimo dia útil anterior à rodada e sem pendências no sistema até o último dia útil antes da partida. Caso o nome de Andrew seja publicado no Boletim Informativo de Registro (Bira) da Ferj até quinta-feira (22), o goleiro ficará apto para atuar no duelo contra o Fluminense, no domingo (25). Na tarde desta terça, o reforço apareceu no BID da CBF.

Andrew em treino pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

