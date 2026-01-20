Ana Thaís Matos analisa o planejamento do Flamengo no Estadual: 'Não dá'

Depois de escalar o time sub-20 nas três primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Flamengo remanejou a rota e vai recorrer a atletas do elenco profissional no clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira (21). Durante o programa "Seleção Sportv", a comentarista Ana Thaís Matos analisou o planejamento da equipe rubro-negra neste início de temporada.

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Vasco reagem a decisão do Flamengo antes do clássico: 'Interessante'

Com apenas um ponto somado em três partidas, o Flamengo ocupa a última posição do Grupo B e vive um momento delicado no campeonato, correndo o risco de não se classificar para as quartas de final. Isso significaria também ter que participar de um quadrangular com outros três clubes para decidir quem será o rebaixado para a segunda divisão do Estadual.

Segundo Ana Thaís, ainda não dá para cravar que o planejamento do Flamengo deu errado. A comentarista relembrou que o clube adotou uma cautela durante a recuperação do craque Arrascaeta e acabou colhendo os frutos, durante a última temporada. Na visão dela, se a equipe rubro-negra conseguir colocar o que tem de melhor em campo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, significa que a metodologia de trabalho foi correta.

continua após a publicidade

- As pessoas não se ligaram que daqui uma semana começa o que realmente vale a pena, que é o Campeonato Brasileiro. Então, acho que até normalizar na cabeça do torcedor, também tem esse impacto. Porque não dá para dizer que o planejamento do Flamengo deu errado, a gente não sabe como vai ser daqui para frente. É que nem o Arrascaeta, administraram muito a questão física dele e deu tudo certo. "Ah, mas o Flamengo pode ser rebaixado no Estadual", beleza, isso é um problema. Pode não se classificar? Isso é um outro problema. Agora, não dá para dizer que o planejamento foi errado. Se o time é convicto no que está fazendo e conseguir colocar em campo no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o seu melhor time, então quer dizer que o planejamento deu certo - comentou Ana Thaís Matos, durante o programa "Seleção Sportv".

A ideia inicial do clube era manter a programação original, em que a equipe de base enfrentaria não apenas o Vasco, mas também o Fluminense, no próximo domingo. Porém, o sinal de alerta acendeu na Gávea e começou uma pressão, dentro do clube, para que a programação fosse alterada.

continua após a publicidade

➡️Flamengo x Vasco: IA crava o resultado do clássico carioca

Flamengo tem desfalque confirmado no clássico com o Vasco

Texto por: Maurício Luz

O goleiro Andrew não fará a estreia pelo Flamengo no clássico contra o Vasco, marcado para esta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. A chegada da documentação do jogador aconteceu nesta terça-feira (20), feriado no Rio de Janeiro, e inviabilizou a inscrição dentro do prazo exigido pela Ferj.

➡️Ausência de reforço do Flamengo no clássico com o Vasco vira assunto: 'Azar'

O regulamento do estadual determina que os atletas estejam regularizados até o penúltimo dia útil anterior à rodada e sem pendências no sistema até o último dia útil antes da partida. Caso o nome de Andrew seja publicado no Boletim Informativo de Registro (Bira) da Ferj até quinta-feira (22), o goleiro ficará apto para atuar no duelo contra o Fluminense, no domingo (25). Na tarde desta terça, o reforço apareceu no BID da CBF.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Andrew em treino pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável