Jornalista da Globo faz sugestão ao Flamengo e alerta: 'Constrangimento'

O Flamengo decidiu que vai voltar com os jogadores principais no duelo contra o Vasco nesta quarta-feira (21). Com o time formado por jogadores sub-20, o Rubro-Negro perdeu dois jogos e empatou um, ficando na lanterna do Cariocão. No programa "Troca de Passes", do Sportv, Carlos Eduardo Mansur falou sobre o tema.

continua após a publicidade

- Eu não mudaria nada em relação a planejamento para se classificar. Acontece que neste momento, classificar e não cair se juntaram em uma mesma discussão. Ou classifica, ou vai para esse quadrangular, que vira um problema para temporada. Imagino que faça sentido, não pela classificação - iniciou o jornalista.

➡️Flamengo x Vasco: IA crava o resultado do clássico carioca

- O Flamengo tem uma questão histórica de nunca ter sido rebaixado, então você estar nessa situação no Carioca é um constrangimento. E se continua com o sub-20 e acaba rebaixado, é uma mancha na história que não tem como consertar. Só acontece uma vez - concluiu Carlos Eduardo Mansur.

continua após a publicidade

➡️Ausência de reforço do Flamengo no clássico com o Vasco vira assunto: 'Azar'

Filipe Luís durante treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo muda planejamento, e Filipe Luís comanda time com profissionais contra o Vasco

O Flamengo confirmou nesta terça-feira (20) que o elenco profissional estará à disposição para enfrentar o Vasco, no Maracanã, na quarta (21). Filipe Luís comandará o time pela primeira vez na temporada, após série de maus resultados da equipe sub-20 no Campeonato Carioca.

Em reunião realizada nesta tarde no CT Ninho do Urubu com a participação do treinador, do presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, e do diretor-executivo de futebol, José Boto, foi definida a mudança no planejamento do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A ideia inicial do clube era manter a programação original, em que a equipe da base enfrentaria não apenas o Vasco, mas também o Fluminense, no próximo domingo. Porém, o sinal de alerta acendeu na Gávea e começou uma pressão, dentro do Flamengo, para que a programação fosse alterada.

A campanha ruim do sub-20 do Flamengo no Estadual, com apenas um ponto em três partidas, deixou a equipe na lanterna da competição e ameaçada de não se classificar para as quartas de final. Isso significaria também ter que participar de um quadrangular com outros três clubes para decidir quem será o rebaixado para a segunda divisão do Estadual.