Torcedores do Vasco reagem a decisão do Flamengo antes do clássico: 'Interessante'

Após uma reunião nesta terça-feira (20), o Flamengo remanejou a rota e decidiu que irá utilizar a equipe profissional no clássico contra o Vasco, válido pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A decisão, no entanto, dividiu opiniões entre os torcedores cruz-maltinos nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Flamengo x Vasco: IA crava o resultado do clássico carioca

A campanha ruim do sub-20 nas primeiras rodadas do Estadual, com apenas um ponto em três partidas, deixou a equipe na lanterna da competição e ameaçada de não se classificar para as quartas de final. Isso significaria também ter que participar de um quadrangular com outros três clubes para decidir quem será o rebaixado para a segunda divisão do Estadual.

A ideia inicial do clube era manter a programação original, em que a equipe da base enfrentaria não apenas o Vasco, mas também o Fluminense, no próximo domingo. Porém, o sinal de alerta acendeu na Gávea e começou uma pressão, dentro do clube, para que a programação fosse alterada.

continua após a publicidade

Após o martelo ser batido, os torcedores do Vasco se manifestaram nas redes sociais. Em tom de ironia, alguns internautas destacaram que o rival tomou essa atitude por temer sofrer uma goleada no clássico desta quarta-feira (21). Por outro lado, um dos vascaínos destacou que a decisão do Flamengo é interessante para o espetáculo. Confira abaixo.

Depois de escalar o time sub-20 nas três primeiras rodadas, o Flamengo vai recorrer a atletas do elenco profissional no clássico contra o Vasco. Neste momento, a equipe ocupa a última posição do Grupo B e vive um momento delicado no campeonato.

continua após a publicidade

➡️Decisão do Vasco sobre Rayan divide opiniões: 'Uma pena'

Flamengo terá desfalque no clássico com o Vasco

Texto por: Maurício Luz

Andrew não fará a estreia pelo Flamengo no clássico contra o Vasco, marcado para esta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. A chegada da documentação do jogador aconteceu nesta terça-feira (20), feriado no Rio de Janeiro, e inviabilizou a inscrição dentro do prazo exigido pela Ferj.

➡️Ausência de reforço do Flamengo no clássico com o Vasco vira assunto: 'Azar'

O regulamento do estadual determina que os atletas estejam regularizados até o penúltimo dia útil anterior à rodada e sem pendências no sistema até o último dia útil antes da partida. Caso o nome de Andrew seja publicado no Boletim Informativo de Registro (Bira) da Ferj até quinta-feira (22), o goleiro ficará apto para atuar no duelo contra o Fluminense, no domingo (25). Na tarde desta terça, o reforço apareceu no BID da CBF.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Andrew em treino pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável